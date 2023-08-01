كولر يزور فرع الأهلي بالتجمع الخامس
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 20:17
كتب : FilGoal
زار مارسيل كولر مدرب الأهلي فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس برفقة جهازه المعاون.
وخلال الزيارة قابل كولر محمود الخطيب رئيس النادي واصطحبه أحمد النحاس مدير الفرع في جولة تفقدية لمنشآت النادي والملاعب والمقرات الإدارية.
وأبدى كولر إعجابه الشديد بما يملكه الفرع من ملاعب رياضية وإمكانيات خدمية ووسائل ترفيهية.
ويتولى كولر تدريب الأهلي منذ بداية الموسم المنقضي خلفا لريكاردو سواريش الذي أنهى الموسم الماضي مع الفريق.
وفي موسمه الأول توج كولر بجميع الألقاب الممكنة التي شارك بها مع الأهلي وهي الدوري وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.
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