مصدر مقرب من أيمن الرمادي لـ في الجول: حل أزمة تعاقده مع الظفرة وعاد لتدريب سيراميكا كليوباترا

استطاع أيمن الرمادي حل مسألة تعاقده مع الظفرة الإماراتي وعاد إلى القاهرة ليتولى تدريب سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد.

وقال مصدر مقرب من الرمادي لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "الرمادي استطاع حل مسألة تعاقده مع الظفرة بشكل ودي وعاد إلى مصر ليتولى تدريب سيراميكا".

وواصل المصدر "الرمادي أوفى بوعده لإدارة سيراميكا بتواجده في القاهرة في الأول من شهر أغسطس الجاري ليبدأ التخطيط للموسم الجديد".

وأتم المصدر تصريحاته "المدير الفني سيقود فترة الإعداد للموسم الجديد والجهاز المعاون له الذي يضم أحمد بيبو وحمادة السيد وقعا عقودهما بالفعل قبل عدة أيام".

وقاد الرمادي تدريب سيراميكا كليوباترا لمباراة واحدة فاز فيها على المصري بأربعة أهداف لهدف في نهائي كأس رابطة الأندية ليتوج ناديه بأول لقب في تاريخه.

وقال أيمن الرمادي عبر إذاعة "أون سبورت" في وقت سابق: "كان لدي ارتباط مع الظفرة الإماراتي منذ شهر، واتفقت مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا على العودة للإمارات لأحدد مصيري".

وأضاف "قبل تولي مهمة تدريب سيراميكا أخبرتهم أن لدي اتفاق مع الظفرة، ووصلت أمس الإثنين وقبل 1 أغسطس سأحسم الأمور".

وتابع "أبلغت نادي الظفرة أنني سأقود نهائي كأس الرابطة مع سيراميكا، وبعودتي بعد خوض المباراة لأن لدي ارتباط معهم، وحتى الآن لا يوجد ارتباط رسمي".

وشدد "كأي مدرب لدي عرضين ولكل عرض مميزاته، وصلت الإمارات لمعرفة موقفي وأقرر بعدها هل سأستمر في الإمارات أم أعود لخوض تجربة في مصر".

وأردف "لدي تضارب قوي في ذهني ولم أعرف ماذا أفعل بعد، الموضوع يتعلق باختيار الطريق وأسس النجاح وأحلم أن جزءا من مجموعة عمل لها استراتيجية معينة".

وأتم "أردت تثبيت أقدامي لأنني أخطو خطواتي الأولى في مصر، اتفقت على هيكلة أخرى للمراحل السنية وتوحيد أسلوب اللعب لكل فرق النادي، وهو ما عرضته على سيراميكا والظفرة".