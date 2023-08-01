ذا أثليتك: ساوثامبتون رفض عرض ليفربول الثاني لضم لافيا

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 18:39

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند مع روميرو لافيا - مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون

رفض ساوثامبتون عرض ليفربول الثاني لضمه لاعبه الشاب روميو لافيا.

ويسعى ليفربول لضم لاعب خط وسط جديد بعد رحيل العديد من نجوم الوسط هذا الصيف.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن ساوثامبتون رفض عرض ليفربول الثاني البالغ 41 مليون جنيه إسترليني + إضافات للتعاقد مع لافيا.

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ساوثامبتون يسعى للحصول على 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن البالغ من العمر 19 عاما.

ذا أثليتك ذكرت في وقت سابق أن ساوثامبتون رفض عرضا من ليفربول بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لضم روميو لافيا قبل أن يرسل الريدز عرضا جديدا ويتم رفضه أيضا.

ولعب الشاب البالغ من العمر 19 عاما 45 دقيقة مع ساوثامبتون في هزيمته الودية أمام بورنموث على ملعب سانت ماري ليلة الثلاثاء الماضي.

ويسعى الريدز لحسم الصفقة الثالثة تحضيرا للموسم الجديد.

صاحب الـ 19 عاما يلعب في ساوثامبتون منذ صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي.

البلجيكي لعب مع ساوثامبتون خلال 34 مباراة وسجل هدفا في جميع المسابقات.

وتعاقد ليفربول حتى الآن مع الثنائي، أليكسيس ماك اليستر قادما من برايتون، ودومينيك سوبوسلاي قادما من لايبزج.

فيما تخلي عن نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر وجودرن هندرسون وفابينيو.

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

روميو لافيا ليفربول
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