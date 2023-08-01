مصطفى كريم: الحضري طالبني بإهدار ركلة الجزاء أمام الأهلي.. ولاعب الزمالك رحل بسببي

كشف مصطفى كريم لاعب الإسماعيلي السابق كواليس أول ظهور له مع الدراويش حينما جاء ضد الأهلي في كأس السوبر بالإضافة لأول هدف سجله وجاء أمام الزمالك.

وتحدث مصطفى كريم عبر القناة الرابعة العراقية قائلا: "أول مران لي مع الإسماعيلي كان في القاهرة، وذلك استعدادا لكأس السوبر أمام الأهلي بعد يومين".

وواصل "لعبت المباراة بعمر 19 عاما أمام الأهلي في استاد القاهرة وبحضور 120 ألف متفرج قبل تجديد المدرجات، وفي تلك الفترة كان منتخب مصر في قمة مستواه بإفريقيا وألعب أمام نجوم أمثال محمد أبو تريكة وعماد متعب ووائل جمعة والحضري، ومن أنا؟ من يعرف مصطفى كريم؟ اسم مبهم".

وأردف "في يوم المباراة لا أحد يعرفني وشاركت بديلا في الدقيقة 78 مرت دقائق قليلة ودخلت في مشادة مع وائل جمعة فطرده الحكم، ثم تحولنا إلى ركلات الترجيح".

وأكمل اللاعب العراقي حديثه "في الركلات وجدت الحضري يأتي لي ويقول اترك الكرة أنت ستأتي للأهلي بعد المباراة على كل حال، لكني سجلت الركلة وكانت بداية جيدة بالنسبة لي".

وعن أول هدف له مع الإسماعيلي قال: "أول هدف لي مع الإسماعيلي كان أمام الزمالك، والزمالك قبلي كان يفوز على الإسماعيلي ذهابا وإيابا منذ 8 سنوات. بعد تلك المباراة أعادوا خالد سعد إلى الأردن".

وخاض مصطفى كريم مع الدراويش 55 مبارا سجل خلالهم 20 هدفا وصنع هدفا وحيدا.