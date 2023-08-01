يد - حامل اللقب.. قائمة منتخب مصر لـ كأس العالم للناشئين

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 18:18

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد للناشئين

أعلن منتخب مصر مواليد 2004 قائمته التي ستشارك في كأس العالم للناشئين.

وتنطلق البطولة غدا الأربعاء وستقام في كرواتيا.

وجاءت منتخب مصر للمشاركة في البطولة كالتالي:

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الحراس: يوسف وليد (سبورتنج) - يوسف ناجي (الشمس) - عمر الخطيب (الزمالك).

الجناح الأيسر: بلال إبراهيم (الأهلي) - عمر حمدي (الأولمبي).

الظهير الأيسر: عمر عدلان (طلائع الجيش) - محمد عبد الغني (الزمالك).

الدفاع: فراس مروان (سبورتنج) - محمد وائل (البنك الأهلي) - زياد حاشد (الزمالك) - محمد صلاح (الأهلي).

الظهير الأيمن: زياد عبد الرحيم (البنك الأهلي) - أحمد خوجة (سبورتنج).

الجناح الأيمن: محمد أوكا (طلائع الجيش) - ياسين محمد (سموحة).

الدائرة: معاذ إبراهيم (الأهلي) - أحمد طغيان (طلائع الجيش).

ويحمل منتخب مصر لقب البطولة إذ توج بالنسخة السابقة التي أقيمت في مقدونيا بعد الفوز على ألمانيا في النهائي.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى غدا الأربعاء ضد اليابان في تمام الساعة :2:30 ظهرا.

مصر منتخب مصر أبطال كأس العالم للناشئين لكرة اليد
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