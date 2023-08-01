سلة – وداعا أولمبياد باريس.. سيدات مصر يودعن بطولة إفريقيا بالهزيمة من السنغال

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 18:13

كتب : FilGoal

كرة سلة - منتخب مصر للسيدات ضد السنغال في بطولة إفريقيا

ودع منتخب مصر لكرة السلة سيدات بطولة إفريقيا بالهزيمة من السنغال اليوم الثلاثاء.

وخسر منتخب مصر بنتيجة 71-60 في المباراة المؤهلة للدور ربع النهائي.

وكان منتخب مصر بدأ مشواره في البطولة بنتيجة 89-78، فيما خسر من نيجيريا بنتيجة 83-65.

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وبذلك يتأكد غياب منتخب مصر عن المشاركة في أولمبياد باريس 2024 إذ أن المتوج بالبطولة والوصيف هما من يشاركان في البطولة التي ستقام العام المقبل.

وسبق للفراعنة تحقيق اللقب مرتين في عامي 1966 و1968.

ولم تتأهل سيدات مصر إلى المربع الذهبي منذ عام 1977 حين حققن الوصافة.

وفي آخر نسخة (2021) حقق منتخب مصر المركز السادس، وهو الأفضل له منذ عام 1984 حين حقق المركز ذاته.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات 12 لاعبة على النحو التالي: آية الفقي - ريم موسى - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - ثريا محمد - أسرار ماجد - نورهان فؤاد - رضوى سالم - فريدة الشريف - رنيم الجداوي - جنى سالمان - فاطمة ممدوح.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر، إيهاب الألفي مديرًا فنيًا، أحمد إبراهيم مدربًا عامًا، أحمد عبد المطلب مدربًا، آلاء مصطفى إداري، جيرمين عوني طبيب، محمد جابر محلل أداء، وفريد سمير مخطط أحمال بدنية.

وتستضيف مدينة كيجالي فعاليات البطولة من 28 يوليو وحتى 6 أغسطس بمشاركة 12 منتخبا.

كرة سلة السنغال منتخب مصر للسيدات
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