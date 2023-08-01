ليكيب: أهلي جدة ينافس الهلال على فيراتي

دخل أهلي جدة في سباق التعاقد مع ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان خلال هذا الصيف.

وكان سان جيرمان قد جدد عقد فيراتي حتى عام 2026.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة سيتحدث مع ماركو فيراتي في الساعات القادمة لكي يُقنع اللاعب بالانضمام إلى الفريق.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن أهلي جدة دخل في منافسة مع مواطنه الهلال من أجل الظفر بخدمات فيراتي.

الأهلي تعاقد خلال هذا الصيف روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي ورياض محرز وآلان سان ماكسيمان ويسعى لضم مدافع ولاعب وسط خلال الأيام المقبلة.

فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا ذكر في وقت سابق أن الهلال قريب من ضم فيراتي مقابل نحو 30 مليون يورو.

وأشار رومانو إلى أن ناصر الخليفي مالك سان جيرمان سيكون هو عامل الحسم بشأن الموافقة على رحيل فيراتي من عدمه.

وكان صحفي شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا ذكر سابقا أن عقد الهلال المقدم إلى اللاعب الإيطالي بلغ مدته ثلاث سنوات.

ويلعب فيراتي في صفوف سان جيرمان منذ عام 2012 حينما انضم له قادما من صفوف بيسكارا الإيطالي.

وكان فيراتي قريبا من الرحيل عن سان جيرمان في عام 2017 في ظل اهتمام برشلونة بضمه قبل أن ترفض إدراة النادي الفرنسي التفريط فيه.