مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: لم نفاوض الأهلي لاستعارة طاهر

نفى مصدر مسؤول من الاتحاد السكندري دخول ناديه في مفاوضات مع الأهلي للحصول على خدمات طاهر محمد لاعب الأحمر.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لم نفاوض الأهلي لاستعارة طاهر محمد في الموسم المقبل".

وأضاف "نرفض مبدأ الحصول على لاعبين معارين هذا الموسم إلا في أضيق الحدود".

وأكمل "طارق العشري مدرب الفريق هو من يحدد احتياجات الاتحاد السكندري في الموسم المقبل".

وكان طارق العشري كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن الإعلان عن صفقات الاتحاد السكندري يوم 4 أغسطس المقبل.

وأن الاتحاد تعاقد مع 3 لاعبين أجانب تحت السن استعدادا للموسم الجديد.