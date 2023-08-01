مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: لم نفاوض الأهلي لاستعارة طاهر

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 16:21

كتب : هاني العوضي

طاهر محمد طاهر - لاعب الأهلي

نفى مصدر مسؤول من الاتحاد السكندري دخول ناديه في مفاوضات مع الأهلي للحصول على خدمات طاهر محمد لاعب الأحمر.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لم نفاوض الأهلي لاستعارة طاهر محمد في الموسم المقبل".

وأضاف "نرفض مبدأ الحصول على لاعبين معارين هذا الموسم إلا في أضيق الحدود".

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وأكمل "طارق العشري مدرب الفريق هو من يحدد احتياجات الاتحاد السكندري في الموسم المقبل".

وكان طارق العشري كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن الإعلان عن صفقات الاتحاد السكندري يوم 4 أغسطس المقبل.

وأن الاتحاد تعاقد مع 3 لاعبين أجانب تحت السن استعدادا للموسم الجديد.

الأهلي الاتحاد السكندري طاهر محمد طاهر
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