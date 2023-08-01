تايمز: ليفربول يقدم عرضا جديدا لضم روميو لافيا

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 15:50

كتب : FilGoal

روميو لافيا لاعب ساوثامبتون

ذكرت جريدة ذا تايمز أن ليفربول أرسل عرضا جديدا لساوثامبتون من أجل ضم روميو لافيا.

ويسعى ليفربول لضم لاعب خط وسط جديد بعد رحيل العديد من نجوم الوسط هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن العرض الجديد مقابل 41 مليون جنيه استرليني + إضافات.

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وكان ساوثامبتون يسعى للحصول على 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن البالغ من العمر 19 عاما.

قبل أيام، ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ليفربول يستعد لتقديم عرض جديد لشراء روميو لافيا لاعب ساوثامبتون بعد رفض العرض الأول.

يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت الشبكة أن ساوثامبتون رفض عرضا من ليفربول للتعاقد مع روميو لافيا خلال هذا الصيف.

وأوضح تقرير يوم الأربعاء الماضي أن المفاوضات جارية وهناك الآن احتمالات متزايدة للاتفاق على الصفقة.

فبحسب ذا أثليتك فإن ساوثامبتون رفض عرضا من ليفربول بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لضم روميو لافيا.

ولعب الشاب البالغ من العمر 19 عاما 45 دقيقة مع ساوثامبتون في هزيمته الودية أمام بورنموث على ملعب سانت ماري ليلة الثلاثاء الماضي.

عند سؤاله عن مستقبل لافيا، قال المدرب راسل مارتن للصحفيين بعد اللقاء: "تطلبون تصريحات حول موقف لافيا ولكن لا يمكنني أن أدلي بشيء لأنني لا أعرف".

وأضاف "سأتحدث إلى جايسون ويلكوكس المدير الرياضي لمعرفة الوضع".

ويسعى الريدز لحسم الصفقة الثالثة تحضيرا للموسم الجديد.

صاحب الـ 19 عاما يلعب في ساوثامبتون منذ صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي.

البلجيكي لعب مع ساوثامبتون خلال 34 مباراة وسجل هدفا في جميع المسابقات.

وتعاقد ليفربول حتى الآن مع الثنائي، أليكسيس ماك اليستر قادما من برايتون، ودومينيك سوبوسلاي قادما من لايبزج.

فيما تخلي عن نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر وجودرن هندرسون وفابينيو.

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

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