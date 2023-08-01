طريق الزمالك - موسيماني: الوحدة لا يخشى أحدا في ربع النهائي

لا يخشى بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي مواجهة أي فريق في ربع نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" المقامة في السعودية.

وضمن فريق الوحدة الإماراتي التأهل إلى دور الـ8 بعد الفوز في أول مباراتين بمرحلة المجموعات.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي: "حاليا نفكر في أنفسنا ولا يهمنا من نقابل في ربع النهائي، ولا يجب أن نخشى من سنلعب ضده".

وأضاف "من المهم تحقيق الانتصار على الرجاء المغربي، لكننا سنحاول أن نحافظ على جاهزية لاعبينا لمباريات الأدوار الإقصائية".

وأتم المدرب الجنوب إفريقي "سنعطي فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا ولكن سنلعب بجدية".

ويلعب متصدر المجموعة الرابعة التي تضم الوحدة ضد صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة التي تضم الزمالك والشباب والنصر والاتحاد المنستيري.

وفاز الوحدة رفقة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على شباب بلوزداد بهدفين لهدف، ليحقق الانتصار الثاني في المجموعة الرابعة ويتأهل إلى ربع النهائي.

تقدم الوحدة في الدقيقة 44 عن طريق فاكوندو كروسبزكي، ثم أضاف كريستيان جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وسجل هدف شباب بلوزداد الوحيد أيمن بوقرة في الدقيقة 84.

ويتولى تدريب شباب بلوزداد سفين فاندنبروك المدير الفني السابق للوداد المغربي الذي لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

ويتصدر الوحدة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده الرجاء المغربي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ولا يزال لديه مباراة ضد الكويت الكويتي.

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