في دقيقتين.. إنتر يقلب الطاولة على باريس ويفوز في الوقت القاتل

فاز إنتر ميلان الإيطالي على باريس سان جيرمان الفرنسي وديا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في اليابان خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

تقدم باريس في الدقيقة 63 عن طريق فيتور فيتينا.

ثم تعادل إنتر ميلان في الدقيقة 81 بهدف سجله سباستيان إسبوسيتو، وأضاف ستيفانو سينسي هدف فوز الفريق الإيطالي في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة استمرار غياب كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان بسبب أزمته مع ناديه.

كما ظهر النجم البرازيلي نيمار على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة.

وشارك ميلان شكرينيار لاعب باريس سان جيرمان الجديد في المباراة ولعب ضد فريقه السابق إنتر.

ويلعب باريس سان جيرمان آخر مباراة ودية له استعدادا للموسم الجديد ضد جيونبوك الكوري يوم 3 أغسطس الجاري.

أما إنتر فيلعب ضد سالزبورج النمساوي يوم 9 أغسطس الجاري.