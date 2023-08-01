على عكس قرار اتحاد الكرة.. الجمعية العمومية توافق على إلغاء دوري المحترفين

قررت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الموافقة على إلغاء دوري المحترفين المقرر تطبيقه في الموسم المقبل 2023-2024.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي أقيمت بدعوة اليوم في مقر اتحاد كرة القدم من أجل رفض تطبيق دوري المحترفين.

وأدار الجلسة الشافعي صالح رئيس نادي أسوان وحمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية وجمال عويس رئيس نادي الواسطى.

وتم اختيار سمير موسى رئيس نادي الرزقا من أعضاء الجمعية بصفته الأكبر سنا.

ولم يكتمل النصاب القانوني في الجلسة الأولى بحضور 50%، وفي الجلسة الثانية التي بدأت في الواحدة ظهرا حضر 37 من إجمالي 124 نادي يحق لهم التصويت ليكتمل النصاب القانوني بنسبة 25%.

وتم التصويت من قبل 36 نادي بعد اعتذار نادي دكرنس عن عدم التصويت، وكلهم بالموافقة على إلغاء دوري المحترفين.

قرار الجمعية العمومية عكس قرار اتحاد الكرة

يأتي هذا القرار على عكس ما أعلنه اتحاد الكرة قبل أيام.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استمرار فكرة تطبيق دوري المحترفين للدرجة الثانية من مجموعة واحدة بشكل رسمي.

وأصدر الاتحاد المصري بيانا رسميا، أعلن فيه استمرار فكرة تطبيق دوري المحترفين لأندية الدرجة الثانية في الموسم المقبل من مجموعة واحدة.

وجاء القرار بعد باستطلاع آراء الأندية المختلفة من خلال جلسات عدیدة داخل مقر الاتحاد، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس اختلاف آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لتنفيذه، ومع وصول عدد الأندية المؤيدة للبدء في تنفيذ المقترح لـ ( ٦٧ ) نادياً من خلال خطابات رسمية شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بداية من الموسم الجديد 2023/2024.

وكشف البيان عن إن مطالبات الأندية لعقد جمعية عمومية غير عادية لم يعد ملزما لاتحاد الكرة، وذلك بعد قيام عدد من الأندية التي أرسلت تُطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية بإرسال خطابات جديدة تطالب فيها بإلغاء (سحب) طلبها الأول المتضمن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وعدم قانونية عدد آخر من الطلبات الواردة، وذلك لعدم استيفائها للشروط المتعلقة بصحة الطلب وفقاً للائحة، الأمر الذي ترتب عليه أن الطلبات الصحيحة الموجودة لدى الاتحاد أصبحت تمثل أقل من النسبة التي تُلزم الاتحاد بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وهي (31 نادياً) بنسبة (25%) من أعضاء الجمعية طبقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد مع الإحاطة بأنه ضمن الأندية التي طالبت بعقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تطبيق الدوري للقسم الثاني سبق لهم الموافقة على إقامة الدوري بنظامه الحالي قبل بداية الموسم.

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