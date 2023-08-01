نونو سانتو: لن أغامر بطارق حامد الآن.. وهذا موقف كانتي وفابينيو

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 14:16

كتب : FilGoal

طارق حامد ونونو سانتو

أكد نونو سانتو مدرب اتحاد جدة أنه لن يغامر بلاعبه طارق حامد بعد إصابته القوية في البطولة العربية.

كان طارق حامد قد غادر مباراة اتحاد جدة والصفاقسي مصابا بعد تدخل قوي جدا من حسين علي لاعب الصفاقسي، وخضع لعملية جراحية ناجحة بعدها.

وقال نونو سانتو في مؤتمر صحفي: "طارق حامد⁩ تعرض لإصابة سيئة للغاية، إصابتة أزعجتنا جميعا بعد تدخل قوي وعنيف".

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وأضاف "لن أشرك طارق حامد أمام الشرطة العراقي ولن أغامر بمشاركته حاليا".

وتابع "نجولو كانتي⁩ حاليا في حالة أفضل وسنقيم وضعه في مران اليوم ومشاركته أكيدة في الدور ربع النهائي".

وتحدث عن لاعبه الجديد فابينيو الذي انضم للفريق رسميا يوم الاثنين قائلا "فابينيو غير مسجل في البطولة العربية ولن يشارك فيها مع الفريق".

وأكمل "الجميع يعلم أن لدينا مشكلة في الدفاع ولا يهمني هوية من نضمه إلى الفريق إذا كان أجنبيا أو محليا، الأهم أن نحل المشكلة".

وواصل "أتمنى حصول رومارينيو على الجنسية السعودية كونه قضى وقتًا طويلًا هنا".

وأتم "في الوقت المناسب سنعلن عن اللاعب المحترف الذي سيغادر الفريق".

وذكرت جريدة الرياضية أنه من المرجح عدم مشاركة طارق حامد في اللقاء المقبل أمام الشرطة في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأضاف التقرير أن لاعب الزمالك السابق سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية تدريجيا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح التقرير أن الدولي المصري استقبل عددا من لاعبي الصفاقسي والترجي التونسيين والشرطة العراقي للاطمئنان على صحته في فندق الإقامة الذي يجمعهم سويا.

وأفاد نادي اتحاد جدة أن لاعبه المصري طارق حامد خضع لجراحة ناجحة في الوجه.

وذكر النادي في بيان صباح الاثنين: "خضع طارق حامد لعملية جراحية في موضع إصابته بالوجه، وكللت بالنجاح".

وكشف عبد الله الحارثي الطبيب المعالج لـ طارق حامد عن تشخيص إصابة اللاعب في الملعب.

وقال الحارثي في تصريحات لقناة SSC: "إصابة طارق حامد كانت متوسطة، ليست عميقة أو بسيطة".

وأضاف "دخل الجهاز الطبي وأوقفوا النزيف وتأكدوا من أنه في كامل وعي".

الطبيب أكمل "ثم تم نقله إلى المستشفى للتأكد من عدم وجود أية كسور وأنها مجرد جرح قطعي فقط".

وأتم "حالة اللاعب مستقرة وأطمئن الجمهور عليه".

وتعد تلك المرة هي الثالثة فقط في مسيرة طارق حامد، التي يغادر فيها أي مباراة يخوضها مصابا. الأولى كانت مع الزمالك أمام سموحة بتاريخ 24 يناير 2016، ثم كانت الثانية رفقة منتخب مصر أمام أوروجواي في كأس العالم 2018.

وحقق اتحاد جدة الفوز على الصفاقسي التونسي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.

وللمباراة الثانية على التوالي قاد كريم بنزيمة الاتحاد للانتصار بعد أن سجل هدف الفوز.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة للنقطة السادسة محققا العلامة الكاملة ليتصدر المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن الشرطة صاحب الأربع نقاط.

المباراة شهدت مشاركة بنزيمة وطارق حامد في التشكيل الأساسي للاتحاد بينما خرج نجولو كانتي من القائمة بالكامل.

وتلقى طارق حامد بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الثانية بعد تدخله مع لاعب الصفاقسي.

طارق حامد اتحاد جدة نونو سانتو
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