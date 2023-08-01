ليكيب: سان جيرمان يُفعل الشرط الجزائي في تعاقد ديمبيلي مع برشلونة

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تفعيل بند الشرط الجزائي في تعاقد عثمان ديمبلي مع برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن سان جيرمان قرر تفعيل الشرط الجزائي في تعاقد ديمبيلي مع برشلونة مقابل 50 مليون يورو.

وأن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي أرسل خطابا إلى رابطة أندية الدوري الإسباني يعلن خلاله رغبته في التخلص من تعاقده مع برشلونة الذي ينتهي في 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان تدخل لفسخ تعاقد عثمان قبل بداية شهر أغسطس الجاري ليدفع فقط 50 مليون يورو.

لأن بمجرد بداية شهر أغسطس يتضاعف الشرط الجزائي في تعاقد ديمبيلي مع برشلونة ويصل إلى 100 مليون يورو.

ولا يزال هناك 5 أيام متاحة أمام برشلونة وسان جيرمان للتفاوض بشأن الصفقة وانتقال ديمبيلي إلى النادي الفرنسي.

وفي حالة الوصول إلى اتفاق جديد بين باريس سان جيرمان وبرشلونة قد يدفع النادي الفرنسي مبلغ أكبر من 50 مليون يورو، ولكنه سيستفيد وقتها من إمكانية الدفع بطرق مختلفة.

عثمان ديمبيلي البالغ من العمر 26 عاما انضم لصفوف برشلونة عام 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.