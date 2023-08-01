الإعلان عن قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية لبطولة بيلاروسيا

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 13:34

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

اختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة تضم 12 لاعبا لخوض منافسات بطولة بيلاروسيا الدولية فى الفترة من 4 إلى 10 أغسطس الجارى.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: زيزو الصباح - إبراهيم حسن

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باقي اللاعبين: مصطفى سمير - مصطفى شيكا - مصطفى صاصا - حسان محمد - أحمد الشحات - هيثم عاطف - الحسين طة - عبدالرحمن الشافعى - إسماعيل بهجت

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة مع منتخبات روسيا وعمان وأوزبكستان.

ويرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة القدم الشاطئية.

ويضم الجهاز الفني المعاون كل من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى مديرًا إداريًا وإسلام شاكر مسؤول المهمات.

منتخب مصر للكرة الشاطئية
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