تقرير: طارق حامد يغيب عن لقاء الشرطة العراقي في البطولة العربية

أشارت تقارير سعودية إلى أن طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة سيغيب عن لقاء فريقه ضد الشرطة العراقي بالبطولة العربية يوم الأربعاء.

كان طارق حامد قد غادر مباراة اتحاد جدة والصفاقسي مصابا بعد تدخل قوي جدا من حسين علي لاعب الصفاقسي، وخضع لعملية جراحية ناجحة بعدها.

وذكرت جريدة الرياضية أنه من المرجح عدم مشاركة طارق حامد في اللقاء المقبل أمام الشرطة في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأضاف التقرير أن لاعب الزمالك السابق سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية تدريجيا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح التقرير أن الدولي المصري استقبل عددا من لاعبي الصفاقسي والترجي التونسيين والشرطة العراقي للاطمئنان على صحته في فندق الإقامة الذي يجمعهم سويا.

وأفاد نادي اتحاد جدة أن لاعبه المصري طارق حامد خضع لجراحة ناجحة في الوجه.

وذكر النادي في بيان صباح الاثنين: "خضع طارق حامد لعملية جراحية في موضع إصابته بالوجه، وكللت بالنجاح".

وكشف عبد الله الحارثي الطبيب المعالج لـ طارق حامد عن تشخيص إصابة اللاعب في الملعب.

وقال الحارثي في تصريحات لقناة SSC: "إصابة طارق حامد كانت متوسطة، ليست عميقة أو بسيطة".

وأضاف "دخل الجهاز الطبي وأوقفوا النزيف وتأكدوا من أنه في كامل وعي".

الطبيب أكمل "ثم تم نقله إلى المستشفى للتأكد من عدم وجود أية كسور وأنها مجرد جرح قطعي فقط".

وأتم "حالة اللاعب مستقرة وأطمئن الجمهور عليه".

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وتعد تلك المرة هي الثالثة فقط في مسيرة طارق حامد، التي يغادر فيها أي مباراة يخوضها مصابا. الأولى كانت مع الزمالك أمام سموحة بتاريخ 24 يناير 2016، ثم كانت الثانية رفقة منتخب مصر أمام أوروجواي في كأس العالم 2018.

وحقق اتحاد جدة الفوز على الصفاقسي التونسي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.

وللمباراة الثانية على التوالي قاد كريم بنزيمة الاتحاد للانتصار بعد أن سجل هدف الفوز.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة للنقطة السادسة محققا العلامة الكاملة ليتصدر المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن الشرطة صاحب الأربع نقاط.

المباراة شهدت مشاركة بنزيمة وطارق حامد في التشكيل الأساسي للاتحاد بينما خرج نجولو كانتي من القائمة بالكامل.

وتلقى طارق حامد بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الثانية بعد تدخله مع لاعب الصفاقسي.

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