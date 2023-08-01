علي لطفي: أردت الاعتزال في الأهلي.. وكنت أعتقد أني لن أتواجد في نهائي الوداد ولكن

تحدث علي لطفي حارس مرمى زد الجديد بعد مغادرته للنادي الأهلي، عن ذكرياته مع الفريق وعلاقته بمحمد الشناوي الحارس الأساسي خلال فترة تواجده.

وقال علي لطفي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "رأيت حب جماهير الأهلي لدرجة أن الخطابات كانت تصلني إلى المنزل. كنت أتمنى الاعتزال فيه ولكنها سنة الحياة".

وأضاف "آخر يوم في النادي كان صعبا بالنسبة لي. وجماهير الأهلي دائما ما تدعم اللاعب وتريد منه الأفضل".

وأوضح "علاقتي ممتازة بمحمد الشناوي، ونحن أصدقاء منذ كنت أنا في إنبي وهو في بتروجت".

وعن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد الذي شهد مشاركة الحارس الثالث مصطفى شوبير في ذهابه قال: "كنت مصابا قبل النهائي ولم أشارك سوى في 3 تدريبات. كولر قال لنا أنه يريد الذهاب إلى المغرب بالفريق كاملا ولا يود المخاطرة".

وأضاف "كنا نعلم إني أنا والشناوي سنتواجد في قائمة الإياب في المغرب، ولكن بعد تألق شوبير في الذهاب قلت إنه سيتواجد بدلا مني، فأخبرنا كولر أنه سيحافظ على الترتيب ما دمنا جاهزين".

وعن خروجه من النادي الأهلي إلى زد قال: "لم يكن يعنيني إعارة أم بيع على صعيد الخطوة ذاتها، ولكن الأهم أن أكون مرتاحا في وجهتي القادمة. كنت أتمنى الاعتزال في الأهلي، ونادي زد يملك إدارة محترفة على أعلى مستوى".

وعن علاقته بمحمود عبد المنعم كهربا قال: "كهربا لا يحب الخروج من الملعب وأجيد التعامل معه في أوقات غضبه. قد يكون سريع الانفعال ولكن قلبه أبيض".

وروى ما يجمعهما في المعسكرات والسفر قائلا: "إنه يخشى الظلام وحين نتواجد في نفس الغرفة أقول له: لا تقلق سأترك النور، ثم أطفئه حين ينام. حين تأتي الساعة 11 وهو لا يزال مستيقظا يعرف أن ذلك وقت النوم حين يراني أبدأ في تخفيف الأضواء".

علي لطفي انضم لصفوف الأهلي في يناير 2018 قادما من صفوف نادي إنبي.

وخاض علي لطفي مع الأهلي 43 مباراة وحافظ على نظافة شباكه خلال 25 لقاء.

وتأهل زد إلى الدوري الممتاز بعدما تصدر مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية