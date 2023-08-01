الدرندلي يكشف لـ في الجول أرباح كأس السوبر الجديد

تحدث خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة عن النسخة الجديدة التي ستظهر من كأس السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدرندلي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بطولة السوبر الجديدة نجاح كبير لاتحاد الكرة في مجال التسويق والإدارة وتمثل تجسيد رائع للتعاون مع الأشقاء في الإمارات".

وأضاف "حققنا أرباحا مالية مستقلة لاتحاد الكرة أضعاف ما كنا نحصل عليه من السوبر القديم".

وأوضح "كان العائد للجبلاية 15 مليون جنيه فقط، ولكن الآن العائد سيكون 6 ملايين درهم أى ما يقارب 60 مليون جنيه مصري".

وواصل الدرندلي "بخلاف هذه المكاسب المالية لاتحاد الكرة فإن الجوائز المالية للبطولة سيتكفل بها الجانب الإماراتي".

واختتم "القيمة الفنية للبطولة أيضا أصبح اقوى وأفضل لأن المنافسة ستكون بين أربعة فرق".

وأعلن اتحاد الكرة المصري والشركة المتحدة للرياضة عقد شراكة جديدة مع مجلس أبو ظبي لإقامة كأس السوبر المصري للأبطال بنظام جديد في أبو ظبي ولمدة 4 سنوات مقبلين.

نظام البطولة الجديد سيشهد مشاركة 4 فرق بدلا من فريقين فقط وسيكون نظام المشاركة على النحو التالي:

- بطل الدوري المصري.

- بطل كأس مصر.

- بطل كأس الرابطة المصرية.

- وصيف الدوري المصري.

وفي حال حقق بطل الدوري كأس مصر سيشارك وصيف الكأس.

وفي حال حقق بطل الكأس لقب كأس الرابطة سيشارك وصيف الكأس.

وفي حال تكرار نفس الفرق في البطولات التي تم ذكرها يتم اللجوء لترتيب الدوري المصري وتكون المشاركة حسب الأولوية في جدول الترتيب.

وفقا للنظام الجديد فإن الأهلي وبيراميدز قد حسما المشاركة في النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري للأبطال باعتبارهما بطل الدوري ووصيفه.

كما ضمن سيراميكا كليوباترا المشاركة في البطولة باعتباره بطل كأس الرابطة المصرية.

ويتبقى مقعد وحيد فقط سيتحدد بعد نهاية كأس مصر وفي حال وجود أحد الفرق السابقة كبطل ووصيف للبطولة سيشارك الزمالك باعتباره صاحب المركز الثالث في الدوري.