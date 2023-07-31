البطولة العربية - رونالدو يقود النصر لفوز برباعية على المنستيري ويشعل مجموعة الزمالك

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 23:59

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر السعودي

قاد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي فريقه للفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف مقابل هدفين في البطولة العربية.

وحقق النصر أول انتصار له في مجموعات البطولة العربية بعدما كانت المباراة تتجه إلى التعادل.

ووصل النصر إلى النقطة 4 ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن الشباب الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

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ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا الاتحاد المنستيري دون نقاط.

النصر تقدم في الدقيقة 42 عن طريق تاليسكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

إلا أن الاتحاد المنستيري نجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 65 عن طريق علي محمد مدافع النصر بالخطأ في مرماه.

وظن الجميع أن المباراة ستتجه إلى التعادل إلا أن رونالدو كان له رأي آخر.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 73 بضربة رأسية متقنة في الشباك التونسية.

بعدها سجل عبد الإله العمري الهدف الثالث للنصر بمتابعة للكرة في الدقيقة 88 بعد رأسية قوية من رونالدو لم يستطع الحارس الإمساك بها.

واختتم عبد العزيز العليوي رباعية النصر في الدقيقة 90 من انفراد بالمرمى.

ويلعب الزمالك ضد النصر يوم الخميس المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة العربية.

النصر البطولة العربية
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