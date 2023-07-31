اتحاد الكرة يكشف نظام سوبر الأبطال الجديد.. وموعد البطولة

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم تفاصيل بطولة السوبر المصري للأبطال الجديدة.

وقال العطار عبر قناة أون تايم سبورتس: "بطولة السوبر الجديدة ستكون خلال النصف الأول من شهر نوفمبر وتستمر لمدة من 5 إلى7 أيام".

وأضاف "البطولة ستقام بمشاركة 4 فرق وسيتم سحب قرعة بينهما لتحديد طرفي نصف النهائي والمتأهل يلعب النهائي على اللقب ولا يوجد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع".

وأعلن اتحاد الكرة المصري والشركة المتحدة للرياضة عقد شراكة جديدة مع مجلس أبو ظبي لإقامة كأس السوبر المصري للأبطال بنظام جديد في أبو ظبي ولمدة 4 سنوات مقبلين.

نظام البطولة الجديد سيشهد مشاركة 4 فرق بدلا من فريقين فقط وسيكون نظام المشاركة على النحو التالي:

- بطل الدوري المصري.

- بطل كأس مصر.

- بطل كأس الرابطة المصرية.

- وصيف الدوري المصري.

وفي حال حقق بطل الدوري كأس مصر سيشارك وصيف الكأس.

وفي حال حقق بطل الكأس لقب كأس الرابطة سيشارك وصيف الكأس.

وفي حال تكرار نفس الفرق في البطولات التي تم ذكرها يتم اللجوء لترتيب الدوري المصري وتكون المشاركة حسب الأولوية في جدول الترتيب.

وفقا للنظام الجديد فإن الأهلي وبيراميدز قد حسما المشاركة في النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري للأبطال باعتبارهما بطل الدوري ووصيفه.

كما ضمن سيراميكا كليوباترا المشاركة في البطولة باعتباره بطل كأس الرابطة المصرية.

ويتبقى مقعد وحيد فقط سيتحدد بعد نهاية كأس مصر وفي حال وجود أحد الفرق السابقة كبطل ووصيف للبطولة سيشارك الزمالك باعتباره صاحب المركز الثالث في الدوري.