مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 23:07

كتب : محمد مصطفى

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - محمد محمود

تفاجأ محمد محمود لاعب الأهلي بقرار عن رحيله عن الفريق من وسائل التواصل الاجتماعي.

محمد محمود

النادي : لاعب حر

الأهلي

قال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "محمد محمود علم باستغناء الأهلي عنه من مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف "محمد محمود استفسر من اتحاد الكرة فتأكد من الأمر. اللاعب فوجئ أيضا ببند في العقد الذي حرره مع النادي وقت الإعارة للاتحاد، يمنعه من الحصول على ما تبقى من قيمة عقده إذا تم فسخ العقد".

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المصدر استمر "كان هناك اتفاق مع الأهلي على وضع اللاعب بقائمة الانتظار وإعارته لمدة موسم آخر حتى يتعرف عليه كولر أكثر ويمكنه تقييمه بشكل أفضل وهذا ما لم يحدث".

وواصل "نحن على يقين تام أن مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب ليسوا على علم بهذا الأمر الغريب على النادي".

المصدر استرسل "كنا ننتظر حتى كلمة شكر أو تكريم وهذا أيضا لم يحدث".

وأتم "محمد محمود لا يحتاج المساعدة للعب فهو ما زال صغير السن ويمكنه الاعتماد على نفسه، لكن الحزن فقط من تلك الطريقة التى أنهى الأهلي علاقته معه بها".

محمد محمود انضم إلى الأهلي عام 2019 قادما من وادي دجلة، إلا إنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين.

وخرج صاحب الـ25 عاما معارا إلى الاتحاد السكندري خلال الموسم الماضي، قبل أن يعود إلى صفوف الأهلي.

محمد محمود شارك خلال الموسم الماضي في 20 مباراة. صنع فيهم هدفين.

ويملك محمد محمود مباراتين دوليتين رفقة منتخب مصر.

الدوري المصري الأهلي الاتحاد السكندري محمد محمود
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