منافس جديد لـ طارق حامد.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع فابينيو

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 22:58

كتب : FilGoal

فابينيو مع اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد رسميا مع فابينيو لاعب وسط ليفربول ومنتخب البرازيل.

وكشف نادي اتحاد جدة عن توقيع فابينيو لمدة 3 مواسم مع العميد.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الصفقة ربما تكلف النمور 40 مليون جنيه إسترليني.

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وانضم فابينيو لصفوف ليفربول في عام 2018 قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

البالغ من العمر 29 عاما توج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

لاعب الوسط البرازيلي خاض الموسم الماضي 49 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادة يورجن كلوب.

ويسعى ليفربول لتدعيم صفوفه بضم روميرو لافيا من ساوثامبتون إلا أن الأخير رفض عرضين من الريدز حتى الآن لضم البلجيكي.

ورحل عن الريدز من لاعبي الوسط في الصيف الجاري كل من جوردان هندرسون صوب الاتفاق السعودي وكذلك جيمس ميلتر ونابي كيتا وأوكسلايد تشامبرلين، وأعير فابيو كارفاليو لنهاية الموسم لـ لايبزج الألماني.

ودعم ليفربول وسطه بضم أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي حتى الآن.

الاتحاد بطل الدوري السعودي كان قد تعاقد بالفعل مع نجولو كانتي وكريم بنزيمة وجوتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اتحاد جدة فابينيو الدوري السعودي
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