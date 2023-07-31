طريق الزمالك - ثاني المتأهلين.. الرجاء إلى ربع نهائي كأس العرب بثنائية أمام الكويت
الإثنين، 31 يوليه 2023 - 22:06
كتب : FilGoal
ضمن الرجاء البيضاوي تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب للأندية الأبطال بعد الفوز على الكويت.
وفاز الرجاء على الكويت بهدفين مقابل لا شيء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.
تقدم الحسيني رحيمي بالهدف الأول للرجاء في الدقيقة الـ52.
الحسين رحيمي يفتتح التسجيل للرجاء ⚽🟢#الرجاء_المغربي 1 × 0 #الكويت_الكويتي#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/eOGqUkxo9x— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
وفي الدقيقة الـ63 أضاف محمد زريدا هدفا ثانيا للرجاء، لينتهي اللقاء بفوز الرجاء بثنائية.
الرجاء يعزز تقدمه بالهدف الثاني ⚽#الرجاء_المغربي 2 × 0 #الكويت_الكويتي#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/mxFWzcy14F— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
الفوز رفع رصيد الرجاء إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف الوحدة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الكويت عند لا شيء من النقاط.
كان نادي الوحدة قد تأهل عن نفس المجموعة إلى ربع النهائي بالفعل.
ويلعب الرجاء مع الوحدة في الجولة الثالثة. مباراة ستحدد متصدر تلك المجموعة.
يذكر أن المتأهلين عن تلك المجموعة، سيلعبان مع المتأهلين عن مجموعة الزمالك.