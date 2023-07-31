طريق الزمالك - ثاني المتأهلين.. الرجاء إلى ربع نهائي كأس العرب بثنائية أمام الكويت

ضمن الرجاء البيضاوي تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب للأندية الأبطال بعد الفوز على الكويت.

وفاز الرجاء على الكويت بهدفين مقابل لا شيء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

تقدم الحسيني رحيمي بالهدف الأول للرجاء في الدقيقة الـ52.

وفي الدقيقة الـ63 أضاف محمد زريدا هدفا ثانيا للرجاء، لينتهي اللقاء بفوز الرجاء بثنائية.

الفوز رفع رصيد الرجاء إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف الوحدة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الكويت عند لا شيء من النقاط.

كان نادي الوحدة قد تأهل عن نفس المجموعة إلى ربع النهائي بالفعل.

ويلعب الرجاء مع الوحدة في الجولة الثالثة. مباراة ستحدد متصدر تلك المجموعة.

يذكر أن المتأهلين عن تلك المجموعة، سيلعبان مع المتأهلين عن مجموعة الزمالك.