تقرير: الزمالك يقدم احتجاجا ضد حكم مباراته أمام الشباب

تقدم نادي الزمالك باحتجاج رسمي ضد حكم مباراته أمام الشباب في كأس العرب.

الزمالك خسر أمام الشباب بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وحسب قناة الكأس القطرية، فإن نادي الزمالك قدم احتجاجا رسميا للاتحاد العربي لكرة القدم ضد الليبي عبد الواحد حرويدة حكم مباراته أمام الشباب السعودي.

المباراة شهدت احتساب ركلة جزاء للشباب في الشوط الأول بعد لمسة يد ضد محمد عبد الغني، سجل منها إيفر بانيجا هدف المباراة الوحيد.

وبجانب ركلة الجزاء، أشهر الحكم الليبي 5 بطاقات صفراء للاعبي الزمالك، مقابل 7 بطاقات صفراء للاعبي الشباب.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الزمالك عن ثلاث نقاط في المركز الثاني مؤقتا.