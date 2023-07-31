تقرير: الزمالك يقدم احتجاجا ضد حكم مباراته أمام الشباب

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 21:57

كتب : محرر FilGoal.com

أحمد فتوح - الزمالك × الشباب

تقدم نادي الزمالك باحتجاج رسمي ضد حكم مباراته أمام الشباب في كأس العرب.

الزمالك خسر أمام الشباب بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وحسب قناة الكأس القطرية، فإن نادي الزمالك قدم احتجاجا رسميا للاتحاد العربي لكرة القدم ضد الليبي عبد الواحد حرويدة حكم مباراته أمام الشباب السعودي.

أخبار متعلقة:
البطولة العربية - العارضة ترفض.. الزمالك يخسر أمام الشباب بركلة جزاء البطولة العربية - سيناريوهات تأهل الزمالك.. فوز على رفاق رونالدو يضمن الاستمرار.. وحالة تُعقد الحسابات البطولة العربية - موعد مباراة الزمالك أمام النصر.. والقنوات الناقلة مدرب الشباب: أشكر اللاعبين على القتالية.. استحققنا الفوز رغم فرص الزمالك

المباراة شهدت احتساب ركلة جزاء للشباب في الشوط الأول بعد لمسة يد ضد محمد عبد الغني، سجل منها إيفر بانيجا هدف المباراة الوحيد.

وبجانب ركلة الجزاء، أشهر الحكم الليبي 5 بطاقات صفراء للاعبي الزمالك، مقابل 7 بطاقات صفراء للاعبي الشباب.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الزمالك عن ثلاث نقاط في المركز الثاني مؤقتا.

كأس العرب الزمالك الشباب
نرشح لكم
البطولة العربية - رونالدو يقود النصر لفوز برباعية على المنستيري ويشعل مجموعة الزمالك طريق الزمالك - ثاني المتأهلين.. الرجاء إلى ربع نهائي كأس العرب بثنائية أمام الكويت انتهت مجموعة الزمالك - النصر (4)-(1) المنستيري.. فوز رفاق رونالدو تشكيل النصر – رونالدو أساسي.. وبروزوفيتش يجاور فوفانا في وسط الملعب أمام المنستيري مدرب الشباب: أشكر اللاعبين على القتالية.. استحققنا الفوز رغم فرص الزمالك مؤتمر أوسوريو: الحكم جعل مباراة الشباب متوترة وركلة الجزاء غير صحيحة البطولة العربية - موعد مباراة الزمالك أمام النصر.. والقنوات الناقلة البطولة العربية - سيناريوهات تأهل الزمالك.. فوز على رفاق رونالدو يضمن الاستمرار.. وحالة تُعقد الحسابات
أخر الأخبار
علي لطفي: أردت الاعتزال في الأهلي.. وكنت أعتقد أني لن أتواجد في نهائي الوداد ولكن 5 ساعة | الدوري المصري
الدرندلي يكشف لـ في الجول أرباح كأس السوبر الجديد 6 ساعة | الكرة المصرية
البطولة العربية - رونالدو يقود النصر لفوز برباعية على المنستيري ويشعل مجموعة الزمالك 6 ساعة | كأس العرب
اتحاد الكرة يكشف نظام سوبر الأبطال الجديد.. وموعد البطولة 6 ساعة | الكرة المصرية
مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 7 ساعة | ميركاتو
دم بارد وكابوس للأظهرة.. ماذا ينتظر الأهلي من رضا سليم 7 ساعة | تقرير في الجول
منافس جديد لـ طارق حامد.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع فابينيو 7 ساعة | السعودية
رضا سليم: فضلت الانتقال إلى الأهلي رغم العروض الكثيرة 7 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 2 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 3 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد 4 بيراميدز يوضح الكلمات المكتوبة بالوشم على ذراع مساعد باتشيكو