انتهت مجموعة الزمالك - النصر (4)-(1) المنستيري.. فوز رفاق رونالدو
الإثنين، 31 يوليه 2023 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر السعودي ضد الاتحاد المنستيري التونسي في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.
وفاز الشباب السعودي على الزمالك بهدف دون رد في المباراة الأخيرة.
وفي الجولة الأولى تعادل الشباب والنصر سلبيا، فيما سحق الزمالك خصمه التونسي بأربعة أهداف دون رد.
ويحتل الشباب صدارة المجموعة مؤقتا برصيد 4 نقاط، يليه الزمالك بـ 3 نقاط، مقابل نقطة للنصر ولا شيء للمنستيري.
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نهاية المباراة
ق 90: جوووول عبد العزيز العليوي
ق 88: جوووول عبد الإله العمري والثالث
ق 73: جوووول رونالدو والثاني بضربة رأسية
ق 65: جوووول التعادل عن طريق علي محمد بالخطأ في مرماه
ق 42: جووووول تاليسكا والأول
انطلاق المباراة
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