خبر في الجول – زد يقترب من ضم مهاجم أسوان

اقترب نادي زد من حسم صفقة جديدة، ولا ينقصه سوى الإعلان الرسمي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي زد اتفق بالفعل مع نادي أسوان على انتقال ديلسون كاموني المهاجم الأنجولي في صفوف الفريق إلى نادي زدز

وأتم زد إجراءات ضم اللاعب، والذي وقع عقود انتقاله إلى زد بالفعل.

نادي زد يتفق مع نادي أسوان لضم ديلسون كاموني المهاجم الأنجولي للفريق

نادي زد صعد حديثا للدوري المصري الممتاز، ولأول مرة بعد تغيير مسماه وملكيته.

ديلسون كاموني خاض الموسم المنقضي رفقة أسوان في الدوري الممتاز قادما من فريق ريكارتيفو ليبولولو الأنجولي.

وشارك صاحب الـ26 عاما في 29 مباراة على مدار الموسم. سجل فيهم 4 أهداف وصنع اثنين آخرين.