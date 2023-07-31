كلوب: ارتباط ليفربول بـ مبابي؟ ستكون المرة الأولى التي يفاجئني فيها النادي

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 21:21

كتب : FilGoal

يورجن كلوب مدرب ليفربول

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول إن ارتباط فريقه بإمكانية ضم كيليان مبابي أمر مضحك.

صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية قالت إن ليفربول دخل في خط المفاوضات لضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، ويريد استعارة اللاعب لمدة موسم.

كلوب رد على تلك التقارير خلال تصريحات صحفية قائلا "ارتباط كيليان مبابي بـ ليفربول يضحكني. بإمكاني القول أن مبابي لاعب رائع طبعا، لكن الأمور المالية لا تناسبنا".

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وأضاف "إذا تمت الصفقة فستكون تلك المرة الأولى على مدار 8 سنوات التي يقوم فيها أحد أفراد النادي بشيء ويفاجئني به".

وأبلغ باريس سان جيرمان نجمه كيليان مبابي أنه إذا لم يجدد تعاقده أو يوافق على العروض المقدمة لرحيله في الصيف الجاري فلن يلعب مباراة واحدة الموسم المقبل حسبما كشفت صحيفة" لو باريزيان" الفرنسية.

اليوم تنتهي بالفعل تلك المهلة المحدد للاعب الفرنسي من أجل تفعيل بند تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان.

وبذلك، يتبقى لـ مبابي موسم واحد فقط في تعاقده مع فريق العاصمة الفرنسية.

من جهته، تعاقد ليفربول هذا الصيف مع أليكسيس ماك أليستر من برايتون، ودومينيك سوبيسلاي من لايبزيج.

كيليان مبابي ليفربول باريس سان جيرمان يورجن كلوب
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