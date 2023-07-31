تشكيل النصر – رونالدو أساسي.. وبروزوفيتش يجاور فوفانا في وسط الملعب أمام المنستيري

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

النصر السعودي

يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر أمام الاتحاد المنستيري، فيما يبدأ مارسيلو بروزوفيتش بجانب سيكو فوفانا في وسط الملعب.

أعلن لويس كاسترو مدرب النصر، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد المنستيري بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب.

تشكيل النصر شهد البدء بـ كريستيانو رونالدو في الهجوم بجانب أنديرسون تاليسكا، وعبد الرحمن غريب.

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ويتواجد مارسيلو بروزوفيتش بجانب سيكو فوفانا، وخالد الغنام في وسط الملعب.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حارس: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام – عبد الله مادو – علي لاجامي – أليكس تيليس.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – خالد الغنام.

الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – أنديرسون تاليسكا.

كان النصر قد تعادل في الجولة الأولى أمام الشباب بدون أهداف، فيما خسر الاتحاد المنستيري أمام الزمالك برباعية.

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