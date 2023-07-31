مدرب الشباب: أشكر اللاعبين على القتالية.. استحققنا الفوز رغم فرص الزمالك

يرى مارسيل كايزر مدرب نادي الشباب إن فريقه استحق الفوز على الزمالك.

وفاز الشباب على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

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وقال مارسيل كايزر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لعبنا مباراة جيدة واستحققنا الفوز".

واستدرك "صحيح إن الزمالك كان أقوى في الشوط الثاني ولم نخلق فرص كبيرة، لكن هذه هي البداية ومازال أمامنا أسبوعين على بدء الدوري".

وأتم "أشكر اللاعبين على القتالية في أرض الملعب".

وتعد المباراة هي الأولى لـ مارسيل كايزر كمدرب لنادي الشباب خلفا لـ خوان براون المدرب الأرجنتيني السابق.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند ثلاث نقاط في المركز الثاني مؤقتا.

ويلعب الشباب في الجولة المقبلة مع الاتحاد المنستيري، فيما يلتقي الزمالك مع النصر السعودي.