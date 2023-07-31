البطولة العربية - موعد مباراة الزمالك أمام النصر.. والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لخوض ثالث مبارياته في كأس العرب للأندية الأبطال بالمملكة العربية السعودية، والتي تأتي أمام النصر السعودي.

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى.

بينما خسر الأبيض أمام الشباب السعودي في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر تعادل النصر مع الشباب سلبيا في الجولة الأولى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس.

وتُلعب في استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1.