البطولة العربية - سيناريوهات تأهل الزمالك.. فوز على رفاق رونالدو يضمن الاستمرار.. وحالة تُعقد الحسابات

خسر الزمالك أمام الشباب السعودي بهدف دون رد في الجولة الثانية من البطولة العربية "كأس الملك سلمان".

ويتبقى للزمالك مباراة واحدة في البطولة يوم الخميس المقبل مع النصر السعودي في الجولة الأخيرة من المجموعات، بينما يلعب النصر ضد الاتحاد المنستيري بعد قليل في الجولة الثانية.

فما هي سيناريوهات تأهل الزمالك بعدما حقق الفوز في أول مباراة على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، وخسر الثانية من الشباب؟

هذا ما يقدمه لكم FilGoal.com:

ترتيب المجموعة الآن يشير إلى الآتي:

الشباب السعودي في المركز الأول 4 نقاط – فارق الأهداف +1

الزمالك في المركز الثاني 3 نقاط – فارق الأهداف +3

النصر في المركز الثالث 1 نقطة – فارق الأهداف 0

الاتحاد المنستيري في المركز الرابع بلا نقاط – فارق الأهداف -4

فوز النصر على الاتحاد المنستيري

في حالة فوز النصر على الفريق التونسي سيصل رصيده إلى النقطة 4 قبل الجولة الأخيرة من المجموعة والتي سيلعب فيها ضد الزمالك.

وقتها سيكون الزمالك مطالب بالفوز على النصر فقط من أجل ضمان التأهل رفقة الشباب السعودي دون النظر لمباراته ضد المنستيري في الجولة الأخيرة.

وسيكون ترتيب المجموعة في هذه الحالة كالآتي:

الشباب 7 نقاط

الزمالك 6 نقاط

النصر 4 نقاط

المنستيري صفر

تعادل النصر والاتحاد المنستيري

في حالة انتهاء المباراة بالتعادل وقتها سيظل الزمالك في حاجة للفوز على النصر في المباراة الثالثة للتأهل. دون النظر لمباراة الشباب ضد المنستيري في الجولة الأخيرة.

لكن في حالة التعادل مع النصر أيضا يضمن الزمالك التأهل رفقة الشباب السعودي ولكن بشرط تعثر الاتحاد المنستيري أمام الشباب سواء بالخسارة أو التعادل.

وقتها سيكون ترتيب المجموعة كالآتي:

الشباب 7 نقاط

الزمالك 4 نقاط

النصر 3 نقاط

المنستيري 1 نقطة

حالة الحسابات المُعقدة

في حالة فوز الاتحاد المنستيري على الشباب بعد التعادل مع النصر ووصوله للنقطة رقم 4 وقتها سيتعادل الزمالك والمنستيري والشباب في عدد النقاط، وسيتم الاحتكام لقاعدة فارق الأهداف بشكل عام لتحديد صاحبي المركزين الأول والثاني.

فوز الاتحاد المنستيري على النصر

وقتها سيحصد الفريق التونسي أول 3 نقاط له في البطولة ويتساوى مع الزمالك قبل الجولة الأخيرة.

سيكون الزمالك مطالب بضرورة الفوز على النصر للوصول إلى النقطة 6، لضمان التأهل بشكل مباشر مع فريق من الشباب والمنستيري بحسب نتيجة المواجهة بينهما.

وبذلك سيكون ترتيب المجموعة في هذه الحالة كالآتي:

الشباب 7 نقاط

الزمالك 6 نقاط

المنستيري 3 نقاط

النصر 1 نقطة

ولكن في حالة تعادل الزمالك مع النصر سيكون في حاجة إلى فوز الاتحاد المنستيري على الشباب من أجل استمرار فارق الأهداف لصالح الأبيض وتأهله مع الفريق التونسي.

وقتها سيكون ترتيب المجموعة كالآتي وسيتم اللجوء إلى فارق الأهداف الذي يصب في مصلحة الزمالك حتى الآن:

المنستيري 6 نقاط

الزمالك 4 نقاط

الشباب 4 نقاط

النصر 2 نقاط

فوز الشباب على المنستيري أيضا يقود الزمالك للتأهل عند تعادله مع النصر وفي هذا الجزء الذي يحمل احتمالات تأهل الزمالك إذا فاز المنستيري على النصر بعد قليل.

وسيكون الترتيب وقتها كالآتي:

الشباب 7 نقاط

الزمالك 4 نقاط

المنستيري 3 نقاط

النصر 2 نقاط

في حالة تعادل المنستيري مع الشباب بعد فوزه على النصر سيصل إلى النقطة 4، وقتها الزمالك سيكون في حاجة للفوز من أجل التأهل.

الشباب 5 نقاط

الزمالك 4 نقاط

المنستيري 4 نقاط

النصر 2 نقطة

وهنا سيتم اللجوء لقاعدة فارق الأهداف بين الزمالك والمنستيري والتي تصب حتى الآن في مصلحة الزمالك.