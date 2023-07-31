البطولة العربية - العارضة ترفض.. الزمالك يخسر أمام الشباب بركلة جزاء
الإثنين، 31 يوليه 2023 - 20:12
كتب : FilGoal
خسر الزمالك أمام الشباب السعودي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.
سجل الأرجنتيني إيفر بانيجا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 44.
شوط الإنذارات
بدأ الشوط الأول ببطاقة صفراء للتونسي حمزة المثلوثي بعد عرقلته لإيفر بانيجا في الدقيقة 8.
وفي الدقيقة 21 تلقى عبد الإله الشمري بطاقة صفراء بسبب ضرب حاتم سكر.
مشادة الدقيقة 30 التي بدأت بين عمرو السيسي وإيفر بانيجا أسفرت عن 3 إنذارات، بواقع اثنين لهما وواحد لأحمد سيد زيزو.
وبسبب لمسة يد ضد محمد عبد الغني، عاد الحكم إلى تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لصالح الشباب.
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الهدف الأول للشباب⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
🎙بصوت عيسى الحربين
#الشباب_الزمالك#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/7NrmVfNKF4
عداد الإنذارات ارتفع إلى 7 ببطاقة لكل من حسين الصبياني وسيف الجزيري من الفريقين في الدقيقة 43، في الفترة بين احتساب ركلة الجزاء وتسديدها.
وسجل بانيجا ركلة الجزاء على يسار حارس المرمى، ليأتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44.
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الحكم يحتسب ركلة جزاء للشباب بعد العودة لتقنية الفيديو🖥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
#الشباب_الزمالك#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/goFm9RrSRx
العارضة ترفض
تحرك خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك بـ 3 تبديلات مع بداية الشوط الثاني، بنزول سيد عبد الله وحسام عبد المجيد وعمر جابر بدلا من عمرو السيسي وسيف الجزيري ومصطفى الزناري.
استمر الزخم الأبيض لمعظم الشوط الثاني، وأنتج عدة محاولات خطرة وضغط متقدم بحثا عن هدف التعادل.
وانطلق شيكابالا في الدقيقة 70 وسدد كرة خطيرة للغاية ولكن الحارس تصدى، قبل أن يتضح أنه كان في وضعية تسلل.
وفي الدقيقة 75 أطلق أحمد سيد زيزو واحدة من تسديداته الخطرة المعتادة، ولكنها ضربت العارضة.
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تسديدة زيزو بالعارضة 🥅— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
#الشباب_الزمالك#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/WqbuLDwEjB
وفي الدقيقة 86 حاول شيكابالا بتسديدته المعهودة حين يتجه يسارا ويسدد، ولكنها مرت فوق العارضة.
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جماهير الزمالك🤩🔥#الشباب_الزمالك#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/tsXxiXKnVH— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
الفوز رفع رصيد الشباب إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 3 نقاط.
وتقام مباراة النصر السعودي (نقطة) والاتحاد المنستيري التونسي (صفر) في العاشرة مساء اليوم الإثنين.
وكان الزمالك قد سحق الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف دون رد، بينما تعادل النصر والشباب سلبيا في الجولة الأولى.
ويلعب الزمالك مباراة الجولة الأخيرة أمام النصر يوم الخميس 3 أغسطس، بينما يلعب الشباب أمام الاتحاد المنستيري.