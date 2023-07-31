بعد تجاوز الكشف الطبي في النصر.. ماني: أردت نهاية مختلفة مع بايرن ميونيخ

لم يكن يريد ساديو ماني مغادرة بايرن ميونيخ هذا الموسم، وتمنى لو استمر ولو لموسم واحد آخر.

علق ساديو ماني على مغادرته بايرن ميونيخ، واقتراب إعلانه الانضمام إلى النصر السعودي.

وقال ماني في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "من الصعب علي قول الوداع لـ بايرن ميونيخ، كنت أود أن تكون النهاية مختلفة".

وأضاف "أعلم أنني كان بمقدوري مساعدة الفريق هذا الموسم، وأردت أن أثبت ذلك للجميع".

ماني أتم "على كل، فأنا أتمنى كل التوفيق لبايرن ميونيخ وللجماهير فيما هو قادم".

ساديو ماني تجاوز الكشف الطبي لنادي النصر السعودي صباح اليوم الإثنين، تمهيدا لانتقاله لهم بشكل كامل.

وقضى ساديو ماني موسما واحدا رفقة بايرن ميونيخ، منضما لهم من صفوف ليفربول.

الأسد السنغالي سينتقل إلى النصر مقابل من 28 إلى 30 مليون يورو، وسيوقع عقدا حتى 2027.

صاحب الـ31 عاما شارك رفقة بايرن ميونيخ في 38 مباراة. سجل فيهم 12 هدفا وصنع ستة آخرين.

وسيجتمع ساديو ماني بـ كريستيانو رونالدو، وأنديرسون تاليسكا، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش نجوم الفريق.