ساديو ماني يجتاز الكشف الطبي ويوقع مع النصر السعودي

اجتاز ساديو ماني الكشف الطبي مع نادي النصر السعودي تمهيدا للانضمام له.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن نجم منتخب السنغال وبايرن ميونيخ الألماني تخطى الكشف الطبي الذي خضع له في دبي.

كما وقع ساديو ماني عقود انضمامه بشكل رسمي لصفوف النصر.

في انتظار إعلان نادي النصر بشكل رسمي عن التعاقد مع ساديو ماني قادما من بايرن ميونيخ.

وانضم ماني إلى بايرن ميونيخ قادما من ليفربول الصيف الماضي بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

وكان هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ أعلن وجود مفاوضات بين النصر وماني للانتقال إلى الفريق الملقب بالعالمي.

وقال هاينر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا: "مفاوضات النصر مع ساديو ماني؟ بايرن ميونيخ على علم بذلك. وهذا أسلوب جيد".

وأضاف "مجرد مفاوضات أولية على حد علمي، علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".

وتابع "الموسم الذي لعبه ماني مع بايرن لم يكن مرضيا له ولا لنا".

وتشير التقارير الصحفية إلى حصول ماني على راتب سنوي مع النصر يبلغ 40 مليون دولار.

وخاض ماني مع بايرن 38 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع ستة آخرين.

وغاب ماني عن المشاركة مع منتخب بلاده السنغال في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وخلال الصيف الجاري ضم النضر مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا أليكس تيليس من إنتر ميلان ولانس ومانشستر يونايتد.

ويلعب النصر في المجموعة الثالثة من كأس العرب بجوار كل من الزمالك والشباب والاتحاد المنستيري.