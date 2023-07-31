سيبقى محصورا في أدوار البقاء؟ علاء عبد العال مدربا لـ الجونة

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 18:47

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية - علاء عبد العال

هل سيبقى علاء عبد العال محصورا في دور محاولة إبقاء الفرق في الدوري الممتاز؟ سيكون علاء عبد العال مدربا لنادي الجونة.

أعلن نادي الجونة -الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز- تعيين علاء عبد العال كمدرب جديد للفريق في الموسم المقبل.

أحمد مصطفى "بيبو" قاد الجونة إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي، قبل أن يترك الفريق، ويتولى علاء عبد العال مهمة تدريب الفريق.

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وكان علاء عبد العال مدربا لنادي الداخلية في الموسم المنقضي، إذ نجح في إبقاء الفريق بالدوري الممتاز بعدما تولى قيادة الفريق منتصف الموسم.

تاريخيا، نجح علاء عبد العال في إبقاء فرق الداخلية، وأسوان في الدوري الممتاز، وكاد أن يفعلها مع إيسترن كومباني، والآن ربما يكون في مهمة إنقاذ جديدة.

وعاد الجونة إلى الدوري الممتاز بعد غياب لموسم واحد، قضاه في مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية.

الدوري المصري الجونة علاء عبد العال
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