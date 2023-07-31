البطولة العربية - طريق الزمالك.. الوحدة مع موسيماني أول المتأهلين بالفوز على بلوزداد

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

الوحدة الإماراتي

ضمن فريق الوحدة الإماراتي التأهل إلى دور الـ8 من البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" المقامة في السعودية بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري.

وفاز الوحدة رفقة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على شباب بلوزداد بهدفين لهدف، ليحقق الانتصار الثاني في المجموعة الرابعة ويتأهل إلى ربع النهائي.

تقدم الوحدة في الدقيقة 44 عن طريق فاكوندو كروسبزكي، ثم أضاف كريستيان جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة 61.

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وسجل هدف شباب بلوزداد الوحيد أيمن بوقرة في الدقيقة 84.

ويتولى تدريب شباب بلوزداد سفين فاندنبروك المدير الفني السابق للوداد المغربي الذي لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

ويتصدر الوحدة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده الرجاء المغربي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ولا يزال لديه مباراة ضد الكويت الكويتي.

ويلعب متصدر المجموعة الرابعة التي تضم الوحدة ضد صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة التي تضم الزمالك والشباب والنصر والاتحاد المنستيري.

شباب بلوزداد الوحدة الإماراتي كأس العرب
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