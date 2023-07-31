بين إعادة تقييم واستقرار على الرحيل.. في الجول يكشف موقف العائدين من الإعارة لـ الأهلي

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 18:18

كتب : أحمد الخولي

سعد سمير - كريم وليد - عمار حمدي - صلاح محسن

لا يزال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يعمل على حسم موقف بعض اللاعبين العائدين من الإعارة.

صلاح محسن

النادي : الأهلي

كريم وليد

النادي : فيوتشر

سعد سمير

النادي : فيوتشر

الأهلي

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "كولر قرر قيد كريم وليد في قائمة الأهلي للموسم الجديد والتي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة".

وأضاف "سعد سمير ومحمد محمود لم يتم إدراج أسمائهما في قائمة الأهلي بسبب عدم رغبة كولر في قيد الثنائي، والأهلي قرر مساعدتهما عن طريق التفاوض مع أندية أخرى من أجل الانتقال إليها في الموسم الجديد".

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وأكمل "كولر لم يحسم حتى الآن موقف صلاح محسن وعمار حمدي سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل وطلب المزيد من الوقت لاختبار الثنائي ومتابعته في التدريبات".

وأوضح "وفي حالة اقتناعه سيتم قيدهما في قائمة الأهلي النهائية وفي حالة عدم اقتناعه بقدرات اللاعبين سيدرس الأهلي موقفهما إذا كان سيتم إعارتهما من جديد أو منحهما الاستغناء النهائي".

وأتم "هناك مجموعة من الشباب والناشئين تم توجيه الشكر لهم مثل فهد جمعة".

وانتهت إعارة كريم وليد وسعد سمير من الأهلي إلى فيوتشر.

كذلك عاد عمار حمدي ومحمد محمود من الاتحاد السكندري، وصلاح محسن من سيراميكا كليوباترا.

الأهلي الدوري المصري كولر عمار حمدي صلاح محسن كريم وليد سعد سمير
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