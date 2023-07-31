الوجهة إلى آسيا لأول مرة.. حسام البدري مدربا لـ الزوراء

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 18:17

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري مدرب منتخب مصر

بعد محطات إفريقية عديدة، آن أوان وجهة جديدة لـ حسام البدري، لكن في آسيا.

أعلن نادي الزوراء العراقي، تعيين حسام البدري كمدرب جديد للفريق.

وحسب بيان الزوراء، فإن حسام البدري سيصل إلى بغداد خلال أيام رفقة طاقم مساعديه، لبدء مهمته.

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حسام البدري سبق وقاد فرق المريخ السوداني، والأهلي طرابلس، ووفاق سطيف الجزائري، والصفاقسي التونسي خارج مصر.

وستكون محطة الزوراء في العراق هي الأولى للبدري خارج قارة إفريقيا.

الزوراء أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بترتيب الدوري العراقي الممتاز، فيما حقق لقب الدوري لأخر مرة موسم 2017/2018.

وكانت محطة البدري الأخيرة رفقة الصفاقسي التونسي، إذ قدم استقالته بعد الخسارة أمام الشرطة العراقي بهدف في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وقال البدري في تصريحات لـFilGoal.com: "العقد سيكون لمدة موسم واحد فقط، ويبدأ في شهر أغسطس".

الدوري العراقي حسام البدري
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