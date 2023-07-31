البطولة العربية - سبب غياب أوباما عن الزمالك أمام الشباب
الإثنين، 31 يوليه 2023 - 17:47
كتب : إبراهيم رمضان
كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك عن سبب غياب يوسف إبراهيم "أوباما" عن قائمة فريقه أمام الشباب.
يوسف أوباما
النادي : الزمالك
ويلعب الزمالك ضد الشباب السعودي في الجولة الثانية لمجموعات البطولة العربية المقامة في السعودية.
وأوضح محمد أسامة أن أوباما يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.
وأن الجهاز الطبي وضع للاعب برنامج تأهيلي وعلاجي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.
وعاد أوباما إلى الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي الذي قضاه معارا مع فريق الحزم السعودي.
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