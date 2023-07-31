البطولة العربية - سبب غياب أوباما عن الزمالك أمام الشباب

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 17:47

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف إبراهيم أوباما - مران الزمالك

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك عن سبب غياب يوسف إبراهيم "أوباما" عن قائمة فريقه أمام الشباب.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك ضد الشباب السعودي في الجولة الثانية لمجموعات البطولة العربية المقامة في السعودية.

وأوضح محمد أسامة أن أوباما يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.

أخبار متعلقة:
أحمد نادر السيد: عقدي في الزمالك لم يوثق وأنا لاعب حر.. وأمتلك عروض من ثلاث دول أوروبية خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وأحمد فتوح لمفاتحته في التجديد

وأن الجهاز الطبي وضع للاعب برنامج تأهيلي وعلاجي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وعاد أوباما إلى الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي الذي قضاه معارا مع فريق الحزم السعودي.

أوباما الزمالك البطولة العربية
نرشح لكم
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: لم نفاوض الأهلي لاستعارة طاهر على عكس قرار اتحاد الكرة.. الجمعية العمومية توافق على إلغاء دوري المحترفين الإعلان عن قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية لبطولة بيلاروسيا علي لطفي: أردت الاعتزال في الأهلي.. وكنت أعتقد أني لن أتواجد في نهائي الوداد ولكن الدرندلي يكشف لـ في الجول أرباح كأس السوبر الجديد اتحاد الكرة يكشف نظام سوبر الأبطال الجديد.. وموعد البطولة مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب رضا سليم: فضلت الانتقال إلى الأهلي رغم العروض الكثيرة
أخر الأخبار
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: لم نفاوض الأهلي لاستعارة طاهر ساعة | الكرة المصرية
تايمز: ليفربول يقدم عرضا جديدا لضم روميو لافيا ساعة | ميركاتو
طريق الزمالك - موسيماني: الوحدة لا يخشى أحدا في ربع النهائي ساعة | كأس العرب
في دقيقتين.. إنتر يقلب الطاولة على باريس ويفوز في الوقت القاتل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
على عكس قرار اتحاد الكرة.. الجمعية العمومية توافق على إلغاء دوري المحترفين 3 ساعة | الكرة المصرية
نونو سانتو: لن أغامر بطارق حامد الآن.. وهذا موقف كانتي وفابينيو 3 ساعة | السعودية
ليكيب: سان جيرمان يُفعل الشرط الجزائي في تعاقد ديمبيلي مع برشلونة 3 ساعة | ميركاتو
الإعلان عن قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية لبطولة بيلاروسيا 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد