تشكيل الشباب - المشاركة الأولى لـ كويلار وبانيجا أساسي في مواجهة الزمالك
الإثنين، 31 يوليه 2023 - 17:10
كتب : FilGoal
أعلن نادي الشباب تشكيله الذي سيلعب بعد قليل ضد الزمالك.
ويلتقي الشباب مع الزمالك في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.
وشهد التشكيل المشاركة الأولى لجوستافو كويلار المنضم حديثا من نادي الهلال برفقة إفير بانيجا في وسط الملعب.
وجاء تشكيل الشباب بالكامل كالتالي:
الحارس: كيم سيونج جيو.
الدفاع: فواز الصقور - إياجو سانتوس - حسان تمبكتي - حسين الصبياني.
الوسط: جوستافو كويلار - رياض شراحيلي - إفير بانيجا.
الهجوم: عبد الإله الشمري - هتان باهبري - أحمد عبده.
وكان الشباب قد تعادل في المباراة الأولى مع النصر بدون أهداف، بينما حقق الزمالك متصدر المجموعة الفوز على الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف دون مقابل.
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