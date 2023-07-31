تشكيل الزمالك - السيسي والزناري أساسيان.. وثلاثي هجومي لمواجهة الشباب

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الشباب.

ويلتقي الزمالك مع الشباب في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.

وشهد تشكيل الزمالك مشاركة عمرو السيسي ومصطفى الزناري في التشكيل الأساسي.

أخبار متعلقة:
استمرار التعاون بين مانشستر يونايتد وأديداس حتى 2035 الإعلان عن نظام كأس السوبر المصري للأبطال الجديد في أبو ظبي مصدر مقرب من محمود صابر يكشف لـ في الجول موقفه من عرض الرجاء المغربي جناح ليفربول الشاب: أحاول الاستفادة من التواجد بجوار صلاح قدر الإمكان

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – مصطفى الزناري.

الوسط: حاتم سكر – عمرو السيسي – نبيل عماد – أحمد فتوح.

الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

ويجل على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - محمد نديم - عمر جابر - محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله - ناصر منسي - أحمد عبد الرحيم إيشو - محمد حسام "بيسو" - أحمد زكي - علي ياسر.

ويتصدر الزمالك المجموعة بعد الفوز في المباراة الأولى على الاتحاد المنستيري، بينما كان الشباب قد تعادل مع النصر بدون أهداف.

الزمالك الشباب البطولة العربية
نرشح لكم
مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب.. القنوات الناقلة مؤتمر أوسوريو: فخور بأداء اللاعبين.. حجمنا النصر وتبديلاتي لم تكن دفاعية مؤتمر مدرب النصر: أبارك للزمالك على الأداء.. لم نكن جيدين أمامهم شيكابالا: رونالدو احتاج لقطة واحدة لم نركز فيها.. لعبنا بتاريخنا وسنبني للمستقبل رونالدو: الزمالك فريق منظم وصعب.. وأرضية الملعب لم تساعدنا رأسية رونالدو تسقط حلم الفارس.. النصر يقصي الزمالك من كاس العرب البطولة العربية - الرجاء يحسم الصدارة برائعة الوردي.. وموسيماني يتأهل بالمركز الثاني انتهت مجموعة الزمالك – الشباب (1) – (0) الاتحاد المنستيري.. انتصار رفاق بانيجا
أخر الأخبار
الترجي يتعاقد مع البرازيلي ساسي 18 دقيقة | الوطن العربي
زينشينكو عن أصعب لاعب واجهه: مع احترامي للكل.. صلاح لا يمكن إيقافه 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع فاركو: الموسم المقبل من الدوري سيكون أصعب 42 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة السادسة.. تشيلسي يتعاقد مع ديساسي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري: الأخطاء التحكيمية فاقت كل الحدود.. هل نأتي باثنين شهود لتقنية الفيديو؟ ساعة | الكرة المصرية
ميرور: لوبيتيجي يدرس الرحيل عن ولفرهامبتون ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: تمت.. فرانك كيسي إلى أهلي جدة ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب.. القنوات الناقلة 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد 4 مرتضى: الزمالك تراجع عن عدم إكمال مباراة الشباب.. وسنفعل مع رونالدو مثل بانيجا