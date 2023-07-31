تشكيل الزمالك - السيسي والزناري أساسيان.. وثلاثي هجومي لمواجهة الشباب

أعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الشباب.

ويلتقي الزمالك مع الشباب في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.

وشهد تشكيل الزمالك مشاركة عمرو السيسي ومصطفى الزناري في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – مصطفى الزناري.

الوسط: حاتم سكر – عمرو السيسي – نبيل عماد – أحمد فتوح.

الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

ويجل على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - محمد نديم - عمر جابر - محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله - ناصر منسي - أحمد عبد الرحيم إيشو - محمد حسام "بيسو" - أحمد زكي - علي ياسر.

ويتصدر الزمالك المجموعة بعد الفوز في المباراة الأولى على الاتحاد المنستيري، بينما كان الشباب قد تعادل مع النصر بدون أهداف.