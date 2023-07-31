الإعلان عن نظام كأس السوبر المصري للأبطال الجديد في أبو ظبي

أعلن اتحاد الكرة المصري والشركة المتحدة للرياضة عقد شراكة جديدة مع مجلس أبو ظبي لإقامة كأس السوبر المصري للأبطال بنظام جديد في أبو ظبي ولمدة 4 سنوات مقبلين.

تجديد الشراكة يأتي بعد 6 نسخ سابقة من كأس السوبر المصري كانوا قد أقيمت في أبو ظبي.

وقال حامد العوني الأمين العام لمجلس أبو ظبي: "السوبر المصري للأبطال ضمن أولويات واهتمامات مجلس أبو ظبي في تنظيمه للفاعليات خاصة وأن هذه الأولويات مبنية على الشراكة المتينة التي تجمع المجلس بالشركة الراعية واتحاد الكرة المصري".

وأضاف "نشير إلى أن نكون عاصمة رياضية عالمية وجاذبة للفعاليات والسوبر المصري تأكيد على ما نسعى إليه كما أن النجاحات السابقة للنسخ الـ 6 عمقت الفكرة بأن تكون هذه البطولة بشكل أكبر وأوسع لتضم 4 فرق وفق نظام جديد".

نظام البطولة الجديد سيشهد مشاركة 4 فرق بدلا من فريقين فقط وسيكون نظام المشاركة على النحو التالي:

- بطل الدوري المصري.

- بطل كأس مصر.

- بطل كأس الرابطة المصرية.

- وصيف الدوري المصري.

وفي حال حقق بطل الدوري كأس مصر سيشارك وصيف الكأس.

وفي حال حقق بطل الكأس لقب كأس الرابطة سيشارك وصيف الكأس.

وفي حال تكرار نفس الفرق في البطولات التي تم ذكرها يتم اللجوء لترتيب الدوري المصري وتكون المشاركة حسب الأولوية في جدول الترتيب.

وفقا للنظام الجديد فإن الأهلي وبيراميدز قد حسما المشاركة في النسخة الجديدة من كأس مصر باعتبارهما بطل الدوري ووصيفه.

كما ضمن سيراميكا كليوباترا المشاركة في البطولة باعتباره بطل كأس الرابطة المصرية.

ويتبقى مقعد وحيد فقط سيتحدد بعد نهاية كأس مصر وفي حال وجود أحد الفرق السابقة كبطل ووصيف للبطولة سيشارك الزمالك باعتباره صاحب المركز الثالث في الدوري.