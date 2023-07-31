مصدر مقرب من سوزا لـ في الجول: عقده ينتهي في ديسمبر.. ومن الصعب التنبؤ بإمكانية انضمامه للأهلي

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 15:55

كتب : حسام أحمد

جوستافو سوزا - تشونبوك

كشف مصدر مقرب من جوستافو سوزا لاعب تشونبوك الكوري عن موعد نهاية عقد اللاعب مع الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عقد جوستافو مع تشونبوك ينتهي في شهر ديسمبر المقبل ومن الصعب التنبؤ بإمكانية حسم الصفقة مع الأهلي من عدمها حتى الآن".

وتابع "الأهلي ناد كبير يحظى باحترام أعظم اللاعبين في العالم".

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وكانت قد انتشرت بعض الأنباء في كوريا حول توقف المفاوضات بين الأهلي وتشونبوك.

ورد مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- على تلك الأنباء لـFilGoal.com قائلا: "المفاوضات مازالت قائمة بين الجميع ولم تنقطع".

وأردف "كل ما يثار حول توقف المفاوضات غير صحيح، ولو حدث ذلك لكان أبلغنا النادي الكوري بقراره بشكل رسمي ولكن هذا لم يحدث".

وأتم المصدر تصريحاته "الحسم سيكون خلال أيام ويتضح الموقف النهائي بشأن الصفقة".

وكان تشونبوك أعلن اليوم الخميس إتمام صفقتين في الهجوم في آخر يوم من الانتقالات الصيفية في كوريا الجنوبية.

وكشف تشونبوك عن التعاقد مع دوون يون -22 عاما- مهاجم نادي جامعة تشونجو.

كما أعلن تشونبوك عن تعاقده مع باك جاي يونج - 23 عاما- مهاجم نادي أنيانج المتواجد في الدرجة الثانية بكوريا الجنوبية.

وربما يكون تعاقد تشونبوك مع مهاجمين في آخر أيام سوق الانتقالات في كوريا الجنوبية خطوة نحو انتقال جوستافو سوزا إلى الأهلي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن الأهلي قد وصل لاتفاق نهائي مع النادي الكوري الجنوبي من أجل ضم المهاجم البرازيلي وفي انتظار إتمام تشونبوك تدعيم هجومه.

وأتم الأهلي اتفاقه على الصفقة بمقابل ما يقارب من 500 ألف دولار.

كما علم FilGoal.com أن مسؤولي الأهلي قد أبلغوا اللاعب بموعد وصوله للقاهرة قريبا.

ولم ينه الأهلي تعاقده مع مترجم برونو سافيو في الفريق رغم رحيل اللاعب البرازيلي، ويأتي سبب الإبقاء عليه تمهيدا للعمل مع سوزا فور وصوله إلى القاهرة، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وسجل سوزا هدفا في آخر مشاركاته مع تشونبوك في الدوري الكوري الجنوبي ليصبح ثاني أهدافه في 19 مباراة خاضهم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم سوزا بالأهلي، بعدما كان قريبا من الانتقال لصفوف الأحمر في شهر يناير الماضي.

سوزا البالغ من العمر 29 عاما لعب الموسم الجاري مع فريقه 20مباراة ورفع رصيده إلى ستة أهداف

وفي الموسم الماضي لعب 43 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

جوستافو سوزا تشونبوك الأهلي
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