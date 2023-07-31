لاعب الصفاقسي يعتذر لـ طارق حامد على التسبب في إصابته

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 14:53

كتب : FilGoal

طارق حامد - اتحاد جدة والترجي في كأس العرب

قدم حسين علي لاعب الصفاقسي التونسي اعتذاره لطارق حامد لاعب اتحاد جدة.

وحقق اتحاد جدة الفوز على الصفاقسي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.

وخلال المباراة تسبب حسين علي لإصابة قوية في وجه طارق حامد استبدل على أثرها وحصل اللاعب العراقي على بطاقة حمراء.

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وكتب علي عبر حسابه على إنستاجرام: "أقدم اعتذاري الشديد إلى لاعب منتخب مصر ونادي اتحاد جدة الخلوق طارق حامد بعد حالة الضرب غير المتعمدة من قبلي حيث يعرف الجميع أنني طيلة مسيرتي لم أؤذي لاعبا ويشهد الله أن الحالة التي حدثت مع طارق لم تكن متعمدة وأقدم اعتذاري الشديد له وأتمنى له الشفاء والعودة السريعة إلى اللعب".

وخضع طارق حامد لجراحة ناجحة في الوجه.

وذكر النادي في بيان صباح الاثنين: "خضع طارق حامد لعملية جراحية في موضع إصابته بالوجه، وكللت بالنجاح".

وكشف عبد الله الحارثي الطبيب المعالج لـ طارق حامد عن تشخيص إصابة اللاعب في الملعب.

وقال الحارثي في تصريحات لقناة SSC: "إصابة طارق حامد كانت متوسطة، ليست عميقة أو بسيطة".

وأضاف "دخل الجهاز الطبي وأوقفوا النزيف وتأكدوا من أنه في كامل وعي".

الطبيب أكمل "ثم تم نقله إلى المستشفى للتأكد من عدم وجود أية كسور وأنها مجرد جرح قطعي فقط".

وأتم "حالة اللاعب مستقرة وأطمئن الجمهور عليه".

وتعد تلك المرة هي الثالثة فقط في مسيرة طارق حامد، التي يغادر فيها أي مباراة يخوضها مصابا. الأولى كانت مع الزمالك أمام سموحة بتاريخ 24 يناير 2016، ثم كانت الثانية رفقة منتخب مصر أمام أوروجواي في كأس العالم 2018.

وحقق اتحاد جدة الفوز على الصفاقسي التونسي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.

وللمباراة الثانية على التوالي قاد كريم بنزيمة الاتحاد للانتصار بعد أن سجل هدف الفوز.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة للنقطة السادسة محققا العلامة الكاملة ليتصدر المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن الشرطة صاحب الأربع نقاط.

المباراة شهدت مشاركة بنزيمة وطارق حامد في التشكيل الأساسي للاتحاد بينما خرج نجولو كانتي من القائمة بالكامل.

وتلقى طارق حامد بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الثانية بعد تدخله مع لاعب الصفاقسي.

الصفاقسي اتحاد جدة طارق حامد حسين علي
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