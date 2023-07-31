الشرق الأوسط: قرعة كأس العالم للأندية تقام أوائل سبتمبر

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 ستجري في مدينة جدة أوائل شهر سبتمبر المقبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

وتقام مراسم القرعة بحضور ممثلي جميع الأندية المشاركة في البطولة.

وأوضح التقرير أنه ستقام 5 مباريات بشكل مؤكد على ملعب الجوهرة المشعة، فيما ستقام مباراتان فقط على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مما يعني إقامة جميع المباريات في مدينة جدة على ملعبين.

ولكن هناك محاولات جادة أيضاً من أجل إقامة جميع المباريات على ملعب الجوهرة المشعة فقط، في حال قدرة الملعب على ذلك، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر على بعض التعديلات في الملاعب، بناء على ملاحظات وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي زار مدينة جدة مؤخراً، وأوصى بمجموعة من الملاحظات.

ولذلك لن تكون هناك أي مباريات خلال أول 4 جولات من الدوري السعودي على ملعب الجوهرة، بسبب العمل على بعض التحديثات بالملعب، بحسب ما أشارت إليه الشرق الأوسط.

موعد اكتمال عقد المتأهلين للبطولة

بعدما تأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023، اقترب عقد الفرق المتأهلة للبطولة من الاكتمال.

وأصبح الأهلي سادس فريق من أصل سبعة يتأكد ظهوره في البطولة.

بذلك يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

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وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

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أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

وسيتم تحديد البطل الفائز بكوبا ليبارتادورس يو 4 نوفمبر المقبل، ليكتمل عقد فرق البطولة.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بالسعودية.