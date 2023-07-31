خبر في الجول – ياسر إبراهيم قد يغيب عن مواجهة المصري بسبب الإجهاد
الإثنين، 31 يوليه 2023 - 13:20
كتب : أحمد الخولي
اقترب ياسر إبراهيم لاعب الأهلي من الغياب عن مواجهة المصري المقبلة في كأس مصر.
ياسر إبراهيم
النادي : الأهلي
ويلتقي الأهلي مع المصري يوم الخميس المقبل في دور ربع النهائي.
وعلم FilGoal.com أن ياسر إبراهيم يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية قد يتسبب في غيابه عن المباراة.
وكان ياسر إبراهيم قد غاب عن فوز الأهلي أمس الأحد على الداخلية بهدفين دون مقابل.
وسيلعب الفائز من مباراة الأهلي والمصري ضد إنبي في دون نصف النهائي والذي سيتحدد موعده لاحقا.
الأهلي هو حامل لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في نهائي الموسم السابق.
وحقق الأهلي لقب الدوري في الموسم الحالي بعد غياب موسمين وللمرة الـ 43 في تاريخه.
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