لاس بالماس يضم منير الحدادي

أعلن نادي لاس بالماس الإسباني تعاقده مع المغربي منير الحدادي في صفقة انتقال حر.

وانتقل الحدادي إلى لاس بالماس بعد انتهاء عقده مع خيتافي.

ووقع الحدادي على عقد يربطه بالفريق العائد حديثا إلى الدوري الإسباني الممتاز لمدة موسم واحد.

وسيخضع اللاعب لفحص طبي صباح الثلاثاء.

ثم يسافر للانضمام إلى تدريب الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وذلك قبل الظهور أمام وسائل الإعلام في المدينة الرياضية للنادي.

الحدادي (27 عاما) مولود في مدريد لأبوين مغربيين، ومثّل منتخب شباب إسبانيا في 3 مباريات بعد إتمامه 21 عاما.

كما لعب الحدادي 10 دقائق شهيرة أمام مقدونيا بقميص منتخب إسبانيا الأول يوم 8 سبتمبر 2014 ضمن تصفيات يورو 2016.

لكنه طلب تغيير جنسيته الرياضية إلى المغربية، وحصل عليها بعد تعقيدات كثيرة.

ولعب أول مباراة دولية بقميص المغرب في مارس 2021.

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