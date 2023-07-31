قائد بولندا ينضم إلى أبها السعودي

أعلن نادي أبها السعودي ضم ججيجوش كريتشوفياك قائد منتخب بولندا في صفقة انتقال حر.

وذكر النادي في بيان: "وقعت إدارة الفريق عقدا احترافيا مع اللاعب البولندي كريتشوفياك حتى 2024 مع أفضلية التجديد".

التعاقد مع الدولي البولندي جاء بتوصية من مدربه السابق في المنتخب تشيسلاف ميشنيفيتش الذي يدرب أبها حاليا.

وبذلك سيستمر كريتشوفياك في الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي بعدما لعب في صفوف الشباب الموسم الماضي معارا من نادي كراسنودار الروسي.

وظهر البولندي مع الشباب في 30 مباراة بالدوري السعودي، سجل خلالها 3 أهداف.

✍️| وقعت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بـ #نادي_أبها عقداً احترافياً مع اللاعب البولندي " غجيغوش كريتشوفياك " حتى 2024 م ، مع أفضلية التجديد . وقد مثل النادي في مراسم التوقيع نائب رئيس النادي الأستاذ فهد آل مفرح ❤️💙 pic.twitter.com/gIboZlQHOw — نادي أبها السعودي (@abhaFC) July 30, 2023

البالغ من العمر 33 عاما قضى مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية فبدأ مع بوردو ونانت وستاد ريمس في فرنسا.

وفي 2014 انتقل إلى إشبيلية الإسباني مقابل 5.5 ملايين يورو، وبعد موسمين في الأندلس انضم لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 27 مليون يورو.

موسم وحيد في العاصمة الفرنسية وانتقل إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة.

أعير البولندي مرة أخرى إلى لوكوموتيف موسكو الروسي وانضم في 2019 بشكل نهائي مقابل 12 مليون يورو.

وفي 2021 انضم إلى كراسنودار الروسي وأعير في مارس 2022 إلى أيك أثينا اليوناني.

بقميص منتخب بولندا خاض 98 مباراة دولية وسجل 5 أهداف وشارك في يورو 2016 و2020 وكأس العالم 2018 و2022.

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