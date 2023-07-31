قائد بولندا ينضم إلى أبها السعودي

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 12:06

كتب : FilGoal

جريجوري كريتشوفياك - بولندا وسلوفاكيا - يورو 2020

أعلن نادي أبها السعودي ضم ججيجوش كريتشوفياك قائد منتخب بولندا في صفقة انتقال حر.

وذكر النادي في بيان: "وقعت إدارة الفريق عقدا احترافيا مع اللاعب البولندي كريتشوفياك حتى 2024 مع أفضلية التجديد".

التعاقد مع الدولي البولندي جاء بتوصية من مدربه السابق في المنتخب تشيسلاف ميشنيفيتش الذي يدرب أبها حاليا.

أخبار متعلقة:
بيلد: وفد بايرن يطير إلى لندن لحسم صفقة كين رومانو: ديمبيلي وافق على الانتقال لـ باريس سان جيرمان جراحة ناجحة لطارق حامد بعد إصابته أمام الصفاقسي خبر في الجول - فيوتشر يرغب في ضم محمود حمادة وشكري نجيب من فاركو

وبذلك سيستمر كريتشوفياك في الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي بعدما لعب في صفوف الشباب الموسم الماضي معارا من نادي كراسنودار الروسي.

وظهر البولندي مع الشباب في 30 مباراة بالدوري السعودي، سجل خلالها 3 أهداف.

البالغ من العمر 33 عاما قضى مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية فبدأ مع بوردو ونانت وستاد ريمس في فرنسا.

وفي 2014 انتقل إلى إشبيلية الإسباني مقابل 5.5 ملايين يورو، وبعد موسمين في الأندلس انضم لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 27 مليون يورو.

موسم وحيد في العاصمة الفرنسية وانتقل إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة.

أعير البولندي مرة أخرى إلى لوكوموتيف موسكو الروسي وانضم في 2019 بشكل نهائي مقابل 12 مليون يورو.

وفي 2021 انضم إلى كراسنودار الروسي وأعير في مارس 2022 إلى أيك أثينا اليوناني.

بقميص منتخب بولندا خاض 98 مباراة دولية وسجل 5 أهداف وشارك في يورو 2016 و2020 وكأس العالم 2018 و2022.

أبها ججيجوش كريتشوفياك
نرشح لكم
لاس بالماس يضم منير الحدادي خبر في الجول - سموحة يضم مصطفى البدري لمدة موسمين بيلد: وفد بايرن يطير إلى لندن لحسم صفقة كين رومانو: ديمبيلي وافق على الانتقال لـ باريس سان جيرمان خبر في الجول - فيوتشر يرغب في ضم محمود حمادة وشكري نجيب من فاركو خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وأحمد فتوح لمفاتحته في التجديد خبر في الجول - عمرو مرعي يمتلك ثلاثة عروض.. والبنك الأهلي وجهته الأقرب كما انفرد في الجول.. بيراميدز يعلن ضم هداف الكونفدرالية والأبطال
أخر الأخبار
لاس بالماس يضم منير الحدادي 23 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - سموحة يضم مصطفى البدري لمدة موسمين 25 دقيقة | الدوري المصري
قائد بولندا ينضم إلى أبها السعودي ساعة | ميركاتو
في الجول يكشف تشخيص إصابة محمد شريف ومدة غيابه ساعة | الكرة المصرية
بيلد: وفد بايرن يطير إلى لندن لحسم صفقة كين ساعة | ميركاتو
جراحة ناجحة لطارق حامد بعد إصابته أمام الصفاقسي 2 ساعة | المحترفون
رومانو: ديمبيلي وافق على الانتقال لـ باريس سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الإثنين 31 يوليو - الزمالك ضد الشباب.. ورونالدو يواجه الاتحاد المنستيري 3 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الشيبي: عدت إلى مصر من السعودية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشحات