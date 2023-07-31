في الجول يكشف تشخيص إصابة محمد شريف ومدة غيابه

تعرض محمد شريف لإصابة خلال تدريبات الأهلي أبعدته عن المشاركة ضد الداخلية في المباراة السابقة.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن إصابة شريف عبارة عن جزع بسيط في الرباط الداخلي للركبة وعلى أساسه سيخضع لفترة علاج لمدة 10 أيام.

اللاعب لم يتعرض لإصابة قوية ولن يغيب لفترة طويلة كما أشيع.

وكان شريف قد غاب عن فوز الأهلي أمس الأحد على الداخلية بهدفين دون مقابل في دور الـ 16 من كأس مصر.

وسيغيب شريف عن المباراة المقبلة للأهلي ضد المصري في دور ربع النهائي والتي ستقام يوم الخميس المقبل.

وسيكون شريف جاهزا للمشاركة مع الأهلي بداية من الموسم المقبل وخلال فترة الإعداد بشكل طبيعي كون أن مباراة المصري ستكون هي الأخيرة في موسم الفريق.

الأهلي هو حامل لقب كأس مصر في الموسم الماضي كما توج الفريق بلقب الدوري خلال الموسم المنقضي بعد غياب موسمين وللمرة الـ 43 في تاريخه.

ونجح شريف خلال الموسم الحالي في تسجيل 14 هدفا في 46 مباراة شارك بهم بجميع البطولات.