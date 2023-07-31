بيلد: وفد بايرن يطير إلى لندن لحسم صفقة كين

أفادت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ أرسل وفدا رفيع المستوى إلى لندن من أجل الوصول لاتفاق مع توتنام من أجل ضم مهاجمه هاري كين.

ويواصل بايرن ميونيخ محاولاته لحسم صفقة التعاقد مع كين، حسب تقارير عديدة.

وذكرت بيلد في تقريرها يوم الاثنين أن يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي وماركو نيببي المدير التقني توجها إلى لندن صباح الاثنين من أجل حسم صفقة انتقال هاري كين.

ويأمل ثنائي إدارة بايرن في اتخاذ خطوة حاسمة اليوم وسط تفاؤل قوي بالنجاح في تحقيق هذه الخطوة.

وكان رؤساء بايرن على اتصال مع دانييل ليفي رئيس توتنام يوم الأحد لكنهم فضلوا السفر إلى لندن لإجراء محادثات وجها لوجه، حسب بيلد.

من جهته، يأمل هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ أن ينجح فريقه في التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنام هذا الصيف، ويشعر بأن انضمامه للبافاري سيرفع شأن الدوري الألماني.

وقال هاينر في تصريحات نشرتها جريدة كيكر قبل أيام: "أعتقد أن الدوري الألماني لم يعد يضم العديد من النجوم الآن. بايرن يحاول دائما جلب النجوم ليجعل الفريق أفضل والدوري الألماني أفضل".

وأضاف "هاري كين لاعب جذاب للغاية، قائد منتخب إنجلترا وهدافه، انضمامه سيفيدنا بالتأكيد، كما سيرفع شأن الدوري الألماني ككل".

ويمتد عقد كين مع توتنام حتى صيف 2024.

وبحسب صيحفة "بيلد" الألمانية، فإن يان كريستيان دريسين التقى بدانييل ليفي رئيس توتنام وتناقشا حول صفقة هاري كين.

وأوضحت الصيحفة ان النادي الألماني قدم عرضين حتى الآن لضم اللاعب حتى الآن ولم يقدم أي عروض جديدة.

العرض الثاني الذي أرسله بايرن بقيمة 80 مليون يورو كمبلغ اساسي، بالإضافة إلى متغيرات لم يتم الكشف عنها.